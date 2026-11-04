Da Milanello prima del Ferencváros: Pavlović non si allena. Tutti i dettagli sulla gestione del difensore e le scelte di Amorim per l'Europa League

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Da Milanello, la rifinitura verso Milan-Ferencvaros

Rossoneri al lavoro a Milanello in vista di Milan-Ferencvaros | Video PianetaMilan

Domani, giovedì 5 novembre alle ore 18:45, i riflettori dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro si accenderanno per Milan-Ferencváros, match valido per la 4^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027. Il Diavolo si sta preparando durante la vigilia con gli ultimi allenamenti e le ultime mosse tattiche di Amorim che dovrebbe cambiare molto rispetto alla vittoria contro l'Inter nel derby.

PianetaMilan è presente in prima fila a Milanello: grazie al lavoro del nostro inviato Stefano Bressi possiamo rivelarvi che Strahinja Pavlović non ha preso parte alla rifinitura della mattina e non sarà convocato per la partita di domani. Nulla di preoccupante per il difensore serbo: si tratta solamente di gestione per un calciatore che ha giocato praticamente sempre da titolare senza mai uscire dal campo. Gli altri indisponibili sono i soliti: Pietro Terracciano in porta, Gabbia e Tomori in difesa, Loftus-Cheek a centrocampo, Chukwueze e Saelemaekers in attacco. Aggregati Valeri Vladimirov e Luca Nolli.

Milan-Ferencváros, Pavlović salta la rifinitura: nessuna preoccupazione, ecco il motivo | PM

PianetaMilan: Pavlović salta la rifinitura, le scelte di Amorim

Da capire in serata le possíveis mosse di Amorim, ma questa potrebbe essere la probabile formazione contro il Ferencváros.

MILAN (4-3-3): Torriani; F. Terracciano, De Winter, Diawara, Estupiñán; Comotto, Jashari, Rabiot; Hutchinson, Ramos (Camarda), Cisse.

A disposizione: Pittarella, Bartesaghi, Gila, Vladimirov, Modrić, Musah, Moreira, Pulisic, Camarda.

Allenatore: Amorim.

Spazio quindi a tanti calciatori che hanno avuto pochi minuti come Jashari, Comotto, Hutchinson, Terracciano. Resta ovviamente il dubbio su Camarda che potrebbe partire dal primo minuto dando riposo a Ramos.

Serve dare continuità ai risultati, specialmente in Europa dove il Milan non sta brillando anche a causa delle rotazioni e dei tanti infortuni avuti nel mese di ottobre. Vedremo se Amorim metterà in campo una formazione simile o se si affiderà a più titolari già a partire dal primo minuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti