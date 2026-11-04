Turnover massiccio per il Diavolo a San Siro: Lorenzo Torriani tra i pali, spazio a Christian Comotto a centrocampo e un grande dubbio in attacco
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Domani, giovedì 5 novembre alle ore 18:45, i riflettori dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro si accenderanno per Milan-Ferencváros, match valido per la 4^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027. Per l'occasione, l'allenatore rossonero Rúben Amorim è intenzionato a varare un ampio e ragionato turnover, dando spazio a una formazione giovanissima e quasi inedita.
Emergenza in porta e linea verde in difesa per il DiavoloLe scelte iniziano da un cambio obbligato tra i pali: complici la squalifica di Mike Maignan e l'infortunio di Pietro Terracciano, la porta del Milan sarà difesa dal ventunenne Lorenzo Torriani. La linea difensiva a quattro vedrà Filippo Terracciano e Pervis Estupiñán agire sulle fasce latenti. Al centro della retroguardia agirà la coppia composta da Sankhoun Diawara e Koni De Winter; proprio il difensore belga interverrà oggi pomeriggio in conferenza stampa a Milanello al fianco del tecnico portoghese.
Centrocampo storico: scatta l'ora del classe 2008 Christian ComottoLa vera rivoluzione di Amorim andrà in scena a centrocampo. In cabina di regia Ardon Jashari rileverà il totem Luka Modrić. Accanto a lui è caldissima la candidatura dal primo minuto di Christian Comotto: il talento classe 2008, finora impiegato per appena 18' in 3 presenze stagionali, è pronto al grande salto. A completare il reparto ci sarà Adrien Rabiot, nettamente favorito nel ballottaggio con Yunus Musah dopo le ultime fatiche dello statunitense.
Attacco inedito e il grande dubbio: Gonçalo Ramos o Camarda?In attacco le certezze portano i nomi di Omari Hutchinson e Alphadjo Cisse sulle corsie esterne. Il grande punto di domanda riguarda il ruolo di centravanti, dove resiste un serrato testa a testa:
- Gonçalo Ramos: il portoghese cerca una maglia dal 1' per sbloccarsi psicologicamente e ritrovare la via del gol.
- Francesco Camarda: il gioiello italiano spinge per una chance da titolare per ritrovare fiducia e centralità nel progetto.
MILAN (4-3-3): Torriani; F. Terracciano, De Winter, Diawara, Estupiñán; Comotto, Jashari, Rabiot; Hutchinson, Ramos (Camarda), Cisse. A disposizione: Pittarella, Bartesaghi, Gila, Pavlović, Vladimirov, Modrić, Musah, Moreira, Pulisic, Camarda. Allenatore: Amorim.
Chiaramente, dall'allenamento di rifinitura previsto per questa mattina alle ore 11:15 sul campo di Milanello potrebbero scaturire novità dell'ultimo minuto sulla formazione titolare, sulle quali vi terremo costantemente aggiornati nelle prossime ore.
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