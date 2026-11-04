Domani, giovedì 5 novembre alle ore 18:45, i riflettori dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro si accenderanno per Milan-Ferencváros, match valido per la 4^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027. Per l'occasione, l'allenatore rossonero Rúben Amorim è intenzionato a varare un ampio e ragionato turnover, dando spazio a una formazione giovanissima e quasi inedita.

Emergenza in porta e linea verde in difesa per il Diavolo

Centrocampo storico: scatta l'ora del classe 2008 Christian Comotto

Attacco inedito e il grande dubbio: Gonçalo Ramos o Camarda?

Gonçalo Ramos : il portoghese cerca una maglia dal 1' per sbloccarsi psicologicamente e ritrovare la via del gol.

: il portoghese cerca una maglia dal 1' per sbloccarsi psicologicamente e ritrovare la via del gol. Francesco Camarda: il gioiello italiano spinge per una chance da titolare per ritrovare fiducia e centralità nel progetto.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Le scelte iniziano da un cambio obbligato tra i pali: complici la squalifica di Mike Maignan e l'infortunio di Pietro Terracciano, la porta del Milan sarà difesa dal ventunenne. La linea difensiva a quattro vedrà Filippo Terracciano e Pervis Estupiñán agire sulle fasce latenti. Al centro della retroguardia agirà la coppia composta da Sankhoun Diawara e; proprio il difensore belga interverrà oggi pomeriggio in conferenza stampa a Milanello al fianco del tecnico portoghese.La vera rivoluzione di Amorim andrà in scena a centrocampo. In cabina di regiarileverà il totem Luka Modrić. Accanto a lui è caldissima la candidatura dal primo minuto di: il talento classe 2008, finora impiegato per appena 18' in 3 presenze stagionali, è pronto al grande salto. A completare il reparto ci sarà, nettamente favorito nel ballottaggio con Yunus Musah dopo le ultime fatiche dello statunitense.In attacco le certezze portano i nomi di Omari Hutchinson e Alphadjo Cisse sulle corsie esterne. Il grande punto di domanda riguarda il ruolo di centravanti, dove resiste un serrato testa a testa:Di seguito lo schieramento provvisorio provato a Milanello in vista della sfida europea di domani pomeriggio.

MILAN (4-3-3): Torriani; F. Terracciano, De Winter, Diawara, Estupiñán; Comotto, Jashari, Rabiot; Hutchinson, Ramos (Camarda), Cisse. A disposizione: Pittarella, Bartesaghi, Gila, Pavlović, Vladimirov, Modrić, Musah, Moreira, Pulisic, Camarda. Allenatore: Amorim.

Chiaramente, dall'allenamento di rifinitura previsto per questa mattina alle ore 11:15 sul campo di Milanello potrebbero scaturire novità dell'ultimo minuto sulla formazione titolare, sulle quali vi terremo costantemente aggiornati nelle prossime ore.