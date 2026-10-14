Nella giornata di ieri, martedì 13 ottobre, vi abbiamo mostrato le immagini in esclusiva dell'arrivo di Strahinja Pavlovic a Casa Milan per firmare il rinnovo di contratto. Pochi istanti fa è arrivata l'ufficialità del club, che ha annunciato il prolungamento dell'accordo con il centrale serbo fino al 30 giugno 2031, con opzione per estendere fino al 2032.

Ufficiale, Pavlovic rinnova fino al 2031: il comunicato del Milan

"AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Strahinja Pavlović fino al 30 giugno 2031, con opzione per il prolungamento contrattuale. Arrivato in rossonero nel luglio 2024, Strahinja ha consolidato il proprio percorso di crescita, affermandosi come un riferimento per professionalità, carisma e leadership, oltre che per il forte senso di appartenenza che lo contraddistingue dentro e fuori dal campo. Con il Milan, Pavlović ha collezionato 80 presenze, di cui 75 da titolare, e 7 reti. Un cammino intrapreso due anni fa e che ora pone le basi per il futuro, con l'ambizione di raggiungere insieme nuovi traguardi".

Questo il comunicato diramato dalsui propri canali ufficiali per annunciare il rinnovo difino al

Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', lo stipendio del serbo - precedentemente da 1,7 milioni di euro - è stato all'incirca raddoppiato.

Le prime parole di Pavlovic

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"Il Milan è uno dei più grandi club al mondo. Voglio continuare a rappresentare questa maglia. Sono migliorato tanto qui come persona e calciatore e voglio continuare a crescere ancora. Darò sempre il 100%, questa è la promessa che faccio ai tifosi".

All'interno del post pubblicato sui canali social ufficiali del club sono presenti alcune dichiarazioni di, che ha manifestato la propria gioia per il rinnovo e fatto una promessa ai tifosi del