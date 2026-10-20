Antonio Cassano esalta le qualità di Nicolò Tresoldi a 'Viva El Futbol': il piano del Milan per acquistarlo a gennaio
Cassano: "Leao, solo tante sgroppate. Dove sono gol e assist?" | VIDEO
C'è un tifoso rossonero che sta catturando l'attenzione di tutta Italia, Antonio Cassano compreso: Nicolò Tresoldi. Nell'ultimo appuntamento con 'Viva El Futbol', l'ex fantasista ha esaltato le qualità dell'attaccante italo-tedesco, reduce dalla tripletta realizzata all'Inter in Champions League. Anche il Milan sta monitorando attentamente la situazione, con Gerry Cardinale che ha in mente un piano in vista del mercato di gennaio.
Le dichiarazioni di Cassano su TresoldiQueste le parole usate da Cassano per elogiare Tresoldi, obiettivo di mercato del Milan:
"Tresoldi? Quello è il giocatore giovane forte. Per i prossimi 15 anni posso affidarmi a un ragazzo di grande talento e di grande qualità. Sa far gol, sa giocare, sa attaccare gli spazi, si sa muovere... ha personalità. Se vuole farmi felice deve accettare la Nazionale italiana. Sono disposto ad andare personalmente in Germania per convincerlo".
Tresoldi non ha ancora scelto se rappresentare l'Italia o la Germania. Per il momento, l'attaccante classe 2004 è concentrato sull'Europeo Under 21, che giocherà con la Nazionale Tedesca. Dopo il torneo, il ragazzo comunicherà la propria decisione a Roberto Mancini e Jürgen Klopp.
Chi è Tresoldi?Tresoldi è uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Classe 2004, l'attaccante del Club Brugge ha chiuso l'annata 2025/2026 con 23 gol e 9 assist in 58 presenze, mentre nella stagione in corso è già a quota 9 reti in 12 partite. In estate si è registrato l'interesse di Roma, Borussia Dortmund e Bayern Monaco, ma il centravanti italo-tedesco ha preferito continuare il proprio percorso di crescita in Belgio.
Il Milan ascolta Cassano... e prepara l'assalto a TresoldiCome appreso dalla redazione di PianetaMilan, Tresoldi è l'obiettivo principale del club di Via Aldo Rossi in vista del mercato di gennaio. Il proprietario Gerry Cardinale si sta muovendo in prima persona per portare a termine l'operazione, con la richiesta del Club Brugge si aggira intorno ai 50 milioni di euro. A fare la differenza potrebbe essere proprio la fede rossonera del ragazzo, oltre ai rapporti del Milan con l'agenzia '11WINS', che oltre agli interessi di Tresoldi cura anche quelli di David Odogu.
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