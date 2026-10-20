Cassano: "Leao, solo tante sgroppate. Dove sono gol e assist?" | VIDEO

C'è un tifoso rossonero che sta catturando l'attenzione di tutta Italia, Antonio Cassano compreso: Nicolò Tresoldi. Nell'ultimo appuntamento con 'Viva El Futbol', l'ex fantasista ha esaltato le qualità dell'attaccante italo-tedesco, reduce dalla tripletta realizzata all'Inter in Champions League. Anche il Milan sta monitorando attentamente la situazione, con Gerry Cardinale che ha in mente un piano in vista del mercato di gennaio.

Le dichiarazioni di Cassano su Tresoldi

"Tresoldi? Quello è il giocatore giovane forte. Per i prossimi 15 anni posso affidarmi a un ragazzo di grande talento e di grande qualità. Sa far gol, sa giocare, sa attaccare gli spazi, si sa muovere... ha personalità. Se vuole farmi felice deve accettare la Nazionale italiana. Sono disposto ad andare personalmente in Germania per convincerlo".

Queste le parole usate daper elogiare, obiettivo di mercato del

Tresoldi non ha ancora scelto se rappresentare l'Italia o la Germania. Per il momento, l'attaccante classe 2004 è concentrato sull'Europeo Under 21, che giocherà con la Nazionale Tedesca. Dopo il torneo, il ragazzo comunicherà la propria decisione a Roberto Mancini e Jürgen Klopp.

Chi è Tresoldi?

Il Milan ascolta Cassano... e prepara l'assalto a Tresoldi