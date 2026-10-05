Milan, Odogu e Kostic giovani da tenere d'occhio: ecco come stanno andando

In estate il Milan ha prestato molti calciatori: tra questi anche due giovani prospetti molto interessanti per il futuro del club. Parliamo di David Odogu e Andrej Kostic.

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Il momento di Andrej Kostic allo Sparta Rotterdam

L'attaccante montenegrino classe 2007 è arrivato al Milan in estate e si è allenato dal primo giorno di raduno a Milanello con Amorim e la prima squadra. Il club e lo stesso allenatore rossonero hanno però deciso di optare per un prestito per farlo giocare con continuità e crescere., infatti, è stato ceduto in prestito secco allo, squadra che gioca in Eredivisie.

Il classe 2007 non ha trovato ancora molto spazio. Ecco i suoi numeri stagionali nel campionato olandese (dati dal sito Sofascore):

Presenze: 3.

3. Minuti totali giocati: 45.

45. Gol: 0.

0. Gol attesi (xG): 0.23.

0.23. Assist: 0.

0. Assist attesi (xA): 0.12.

0.12. Tiri totali a partita: 0.3.

0.3. Tocchi di palla a partita: 9.0.

9.0. Palle recuperate a partita: 1.0.

1.0. Dribbling riusciti a partita: 0.0.

0.0. Totale duelli vinti a partita: 1.0 (38%).

1.0 (38%). Grandi occasioni mancate: 0.

Kostic ha bisogno di spazio e minuti per dimostrare davvero il suo valore: il talento e le qualità sono indiscusse e il Milan crede fortemente in lui, non è un caso che l'operazione sia stata fatta solo in prestito secco. Vedremo se sarà pronto per la prossima stagione.

Il futuro di David Odogu dopo il Wolfsburg

Discorso simile per quanto riguarda: arrivato dal Wolfsburg sul gongo della sessione estiva di mercato del 2025, il difensore tedesco non ha mai trovato spazio con Massimiliano Allegri in panchina e lo stesso Amorim ha preferito lasciarlo partire per trovare continuità. In queste prime partite con ilnon ha ancora trovato il campo.

Il club continua a crederci: anche qui il prestito secco regala ai rossoneri la possibilità di visionare il ragazzo per tutta la stagione e poi scegliere cosa fare da giugno in poi. Odogu e Kostic restano due profili da seguire in questa stagione lontani da Milanello.