Gerry Cardinale, proprietario rossonero, ha parlato a 'Telelombardia' dopo Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027
Milan-Frosinone 5-1: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero, ha parlato a 'Telelombardia' al termine di Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Le parole di Gerry Cardinale dopo Milan-Frosinone
"Non sono mai del tutto soddisfatto, ma i risultati parlano da soli. I ragazzi sono stati fantastici stasera. Spero che siate contenti e che lo siano anche i tifosi. Credo che la squadra si stia amalgamando davvero bene. È solo una partita, teniamo a freno l'entusiasmo, ma sono davvero orgoglioso dei ragazzi. Questa è una vera squadra, che vuole lottare per vincere fino alla fine".
Sullo scudetto
"Guarda, siamo appena a novembre, abbiamo ancora tanta strada da fare. In ogni gara vogliamo vedere dei passi avanti. Questo weekend è stato molto interessante per i risultati che sono arrivati: si vede che qualcosa sta cambiando in Serie A. Sono stato molto contento non solo della vittoria, ma anche del margine con cui è maturata. Dobbiamo partire da qui, ma come dice Amorim ogni partita è un mattone su cui costruire e il cammino è ancora lungo. Personalmente mi aspetto comunque che lottiamo per lo Scudetto, anche se è lontano. Ragioniamo una gara alla volta: ora testa all'Europa League. Come ha detto Ruben, dobbiamo portare avanti entrambi i fronti. Le coppe europee contano, tutto è un banco di prova: se vuoi vincere uno Scudetto devi spingere fino in fondo, ed è quello che faremo".
Sul mercato di gennaio
"Ripeto: gennaio è solo un'altra tappa. Come sapete, il mercato invernale è complicato e serve disciplina, non ci si può muovere a caso. L'unica certezza della mia gestione è che ogni volta che entreremo sul mercato, lo faremo per vincere. È la linea che ho tracciato fin dall'inizio dell'anno: se faremo un'operazione, a gennaio o a giugno, sarà un colpo che conta davvero".
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