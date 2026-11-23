Il Milan di Rúben Amorim ha schiantato, 5-1, il Frosinone di Massimiliano Alvini a 'San Siro' ieri pomeriggio, in occasione della 12^ giornata della Serie A 2026-2027. Con questo successo netto, i rossoneri hanno scavalcato nuovamente in classifica il Como di Cesc Fàbregas, riprendendosi il quarto posto: l'ultima piazza utile per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Milan-Frosinone 5-1, il confronto statistico con l'era Pioli

Per il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, oltre al risultato largo, ilha offerto una prestazione superba, rifilando una vera e propria lezione tattica ad un Frosinone giudicato "spregiudicato ai limiti della supponenza". Una prova di forza che certifica la crescita della squadra sotto la guida del tecnico portoghese, capace di dare un'identità chiara e verticale al gruppo rossonero.

Rúben Amorim può dunque sorridere: il suo Milan, dopo 12 giornate di campionato, ha già raccolto 27 punti. Un dato che assume un peso specifico enorme se confrontato con la storia recente del club. Negli ultimi 20 tornei di Serie A, infatti, soltanto altre due volte il Diavolo era riuscito ad arrivare almeno a questo punteggio a questo punto della stagione: nell'annata 2020-2021, con 28 punti, e in quella successiva, 2021-2022 — l'anno dell'ultimo Scudetto — con 32 punti, sempre con Stefano Pioli in panchina.

Gonçalo Ramos rompe il digiuno, poi la 'manita' rossonera

A 'San Siro' il Milan è partito fortissimo contro i gialloblu, sbloccando il match già al 4' grazie ad un'autorete di— difensore seguito proprio dai rossoneri in vista delle prossime sessioni di calciomercato — e trovando subito il raddoppio con un'azione quasi fotocopia finalizzata da. Per il centravanti portoghese si tratta di una liberazione doppia: è tornato a segnare dopo 35 giorni di astinenza generale in rossonero e, soprattutto, ha ritrovato il gol su azione in campionato dopo tre mesi esatti (l'ultimo risaliva a Milan-Venezia 2-0 del 28 agosto scorso).

L'unica nota stonata per l'attaccante ex PSG è arrivata a inizio ripresa, quando è uscito controvoglia per un lieve problema muscolare, lasciando il posto da numero 9 al giovane italiano Alphadjo Cisse. Proprio Cisse si è iscritto al tabellino dei marcatori andando in gol sull'assist di Diego Moreira, incastonando la sua rete tra il primo centro in assoluto in maglia rossonera di Ardon Jashari e il sigillo finale di Christian Pulisic, che ha di fatto chiuso la 'manita' del Diavolo alla squadra di Alvini. Gli attaccanti del Milan si sono esaltati dinanzi alla linea difensiva altissima di un Frosinone che ha provato a fare la partita, finendo però per concedere campo aperto e praterie sconfinate in contropiede ai velocisti rossoneri.

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Secondo l'analisi del 'CorSera', all'interno di un Milan che ha fornito un'ottima prova corale, una menzione speciale la merita. Il centrocampista francese ha disputato una gara semplicemente dominante: due assist (per Ramos e Jashari) e mezzo (il passaggio per Pulisic che Calvani ha tramutato in autogol), ma soprattutto il senso tattico e la leadership di un giocatore totale."Detta i tempi, apre il gioco, chiude sugli avversari. O segna o fa segnare. A 31 anni è nel pieno della maturità, non è mai stato così in forma", sottolinea il quotidiano milanese. Una prestazione maiuscola consumatasi proprio sotto gli occhi di: il proprietario rossonero, presente ieri in tribuna e uscito più che soddisfatto da 'San Siro' al triplice fischio, non vede ora l'ora che il francese apponga la sua firma sul