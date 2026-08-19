Calciomercato Milan: Andrej Kostić ufficiale il prestito allo Sparta Rotterdam

Il Milan annuncia ufficialmente la cessione in prestito di Andrej Kostić. I dettagli economici dell'affare e la strategia di Amorim per il talento classe 2007
Mercato Milan, all'hotel Melià è arrivato il procuratore Mendes. Summit in arrivo? | PM
"Il Milan conferma che Andrej Kostić è stato ceduto in prestito secco allo Sparta Rotterdam. Il Club desidera augurare ad Andrej il meglio per il resto della stagione". Questo il corto messaggio del club che annuncia il passaggio dell'attaccante classe 2007 in Eredivisie, prima lega del campionato olandese.
Scarica la nuova app Pianeta Milan
I motivi del prestito: perché il Milan ha scelto lo Sparta RotterdamVisto che in prima squadra avrebbe avuto poco spazio chiuso da Ramos e da Camarda, il Milan ha deciso di non destinarlo per tutta la stagione alla Serie D italiana, ma farlo giocare e crescere con continuità nel campionato olandese. Seguiremo con molta attenzione la stagione del giovane attaccante che può essere un calciatore molto interessante per il futuro del club.
La strategia della dirigenza rossonera sui giovani talentiCon questa operazione si conferma la linea del club per la valorizzazione della rosa: dopo Athekame e Odogu, Andrej Kostić è il terzo giovane talento che il Milan preferisce cedere in prestito secco.
La strategia della società si basa su punti chiari:
- Garantire ai ragazzi di giocare in campionati importanti all'estero
- Farli tornare alla base con più esperienza sul campo
- Aumentare il loro valore anche sul mercato in ottica futura
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
Gonçalo Ramos: "Punto a vincere trofei e segnare tanti gol. Zero dubbi: il Milan scelta giusta"
News Calciomercato
Asse di mercato tra Milan e Juventus? Rossoneri su Nico González: può arrivare con uno scambio
News Calciomercato
Calciomercato, l'Arsenal apre al prestito di Nwaneri: nuovo assalto del Milan in arrivo? Ecco cosa filtra
Live
Mercato Milan LIVE | Oggi firma Moreira. È arrivato Mendes. Kostić via in prestito
News Calciomercato
Milan Top News: Mendes a Milano per Moreira ma esplode il caso Leão, Amorim preme per il colpo da 40 milioni
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti