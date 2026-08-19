Calciomercato Milan: Andrej Kostić ufficiale il prestito allo Sparta Rotterdam

"Il Milan conferma che Andrej Kostić è stato ceduto in prestito secco allo Sparta Rotterdam. Il Club desidera augurare ad Andrej il meglio per il resto della stagione". Questo il corto messaggio del club che annuncia il passaggio dell'attaccante classe 2007 in Eredivisie, prima lega del campionato olandese.

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I motivi del prestito: perché il Milan ha scelto lo Sparta Rotterdam

La strategia della dirigenza rossonera sui giovani talenti

Prelevato dal Milan nello scorso mese di marzo dal— attraverso un'operazione da, suddivisi tra 3,5 milioni di parte fissa, 4,5 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita — il talento rossonero ha partecipato dal primo giorno al nuovo progetto conin panchina, giocando anche titolare contro ilin amichevole e venendo poi spostato alVisto che in prima squadra avrebbe avuto poco spazio chiuso dae da, il Milan ha deciso di non destinarlo per tutta la stagione alla Serie D italiana, ma farlo giocare e crescere con continuità nel campionato olandese. Seguiremo con molta attenzione la stagione del giovane attaccante che può essere un calciatore molto interessante per il futuro del club.Con questa operazione si conferma la linea del club per la valorizzazione della rosa: dopo, Andrej Kostić è il terzo giovane talento che il Milan preferisce cedere in prestito secco.

La strategia della società si basa su punti chiari: