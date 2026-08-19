Il Milan annuncia ufficialmente la cessione in prestito di Andrej Kostić. I dettagli economici dell'affare e la strategia di Amorim per il talento classe 2007

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Mercato Milan, all'hotel Melià è arrivato il procuratore Mendes. Summit in arrivo? | PM

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"Il Milan conferma che Andrej Kostić è stato ceduto in prestito secco allo Sparta Rotterdam. Il Club desidera augurare ad Andrej il meglio per il resto della stagione". Questo il corto messaggio del club che annuncia il passaggio dell'attaccante classe 2007 in Eredivisie, prima lega del campionato olandese.

Prelevato dal Milan nello scorso mese di marzo dal Partizan Belgrado — attraverso un'operazione da 8 milioni di euro complessivi, suddivisi tra 3,5 milioni di parte fissa, 4,5 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita — il talento rossonero ha partecipato dal primo giorno al nuovo progetto con Ruben Amorim in panchina, giocando anche titolare contro il Celtic in amichevole e venendo poi spostato al Milan Futuro.

Calciomercato Milan: Andrej Kostić ufficiale il prestito allo Sparta Rotterdam

I motivi del prestito: perché il Milan ha scelto lo Sparta Rotterdam

Visto che in prima squadra avrebbe avuto poco spazio chiuso da Ramos e da Camarda, il Milan ha deciso di non destinarlo per tutta la stagione alla Serie D italiana, ma farlo giocare e crescere con continuità nel campionato olandese. Seguiremo con molta attenzione la stagione del giovane attaccante che può essere un calciatore molto interessante per il futuro del club.

La strategia della dirigenza rossonera sui giovani talenti

Con questa operazione si conferma la linea del club per la valorizzazione della rosa: dopo Athekame e Odogu, Andrej Kostić è il terzo giovane talento che il Milan preferisce cedere in prestito secco.

La strategia della società si basa su punti chiari:

  • Garantire ai ragazzi di giocare in campionati importanti all'estero
  • Farli tornare alla base con più esperienza sul campo
  • Aumentare il loro valore anche sul mercato in ottica futura

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