Giornata piena di notizie per il Milan. Mentre la sosta è ormai agli sgoccioli, il Milan fa i conti con gli ultimi infortuni: arrivano brutte notizie per Estupinan e Saelemaekers. Oltre a questa parentesi negativa, il club rossonero continua a buttare gli occhi sul calciomercato, con due nomi che potrebbero scaldare nuovamente l'ambiente rossonero...

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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1 . Gioiellino in arrivo?

2. Ipotesi Brahim Diaz

3. Lungo stop per Saelemaekers?

4. Guai anche per Estupinan

Il Milan continua con la sua linea verde e guarda al futuro della mediana mettendo nel mirino, giovane centrocampista classe 2003 delIl giocatore piace molto adper il dinamismo, la qualità tecnica e la capacità di inserimento e, di conseguenza, sarebbe considerato un profilo perfetto per il progetto del diavolo. La concorrenza, però, non manca: a contendere il giovane ci sonoLa sua valutazione si aggira attorno ainonostante il contrattoL'ex calciatore delsta trovando davvero poco spazio alla corte deldi Josécon appena 2 presenze da titolare e 2 da subentrato, condite da un solo assist. Il calciatore marocchino, infatti, è parecchio dietro (parlando di gerarchie) ae, di conseguenza, sta valutando l'ipotesi dell'addio. Il suo contratto scade nel giugno del 2027 e, secondo Fanatik, ilsarebbe interessato a prenderlo a gennaio. Sullo sfondo, però, resta anche ilche potrebbe valutarne un ritorno.infatti conosce già l'ambiente rossonero e le sue caratteristiche potrebbero adattarsi al gioco diIldeve fare i conti con un nuovo problema perL'esterno belga in questi giorni ha effettuato ulteriori accertamenti alla caviglia destra già operato nel 2024 per 1 frattura del malleolo mediale. Gli esami di oggi hanno evidenziatouna conseguenza del trauma subito in allenamento. Il club rossonero sta valutando il percorso terapeutico più adeguato ma, secondoil calciatore belga dovrà essere operato e potrebbe tornare in campo nelOltre a Saelemaekers, ilè in apprensione anche per, che ha lasciato il ritiroper un problema al ginocchio sinistro. Secondo le prime indiscrezioni,Il calciatore ecuadoriano rientrerà a Milano per sottoporsi ad ulteriori esami e valutare l'entità dell'infortunio, ma la sua presenza contro ildomenica 11 è in forte dubbio.