Dai due possibili colpi di mercato fino alle condizioni di Saelemaekers ed Estupinan: ecco le migliori notizie della giornata di oggi
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Giornata piena di notizie per il Milan. Mentre la sosta è ormai agli sgoccioli, il Milan fa i conti con gli ultimi infortuni: arrivano brutte notizie per Estupinan e Saelemaekers. Oltre a questa parentesi negativa, il club rossonero continua a buttare gli occhi sul calciomercato, con due nomi che potrebbero scaldare nuovamente l'ambiente rossonero...
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
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1 . Gioiellino in arrivo?Il Milan continua con la sua linea verde e guarda al futuro della mediana mettendo nel mirino Yasin Ayari, giovane centrocampista classe 2003 del Brighton. Il giocatore piace molto ad Amorim per il dinamismo, la qualità tecnica e la capacità di inserimento e, di conseguenza, sarebbe considerato un profilo perfetto per il progetto del diavolo. La concorrenza, però, non manca: a contendere il giovane ci sono Newcastle, Borussia Dortmund, Atletico Madrid e Juventus. La sua valutazione si aggira attorno ai 40 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza nel 2027.
2. Ipotesi Brahim DiazL'ex calciatore del Milan Brahim Díaz sta trovando davvero poco spazio alla corte del Real Madrid di José Mourinho, con appena 2 presenze da titolare e 2 da subentrato, condite da un solo assist. Il calciatore marocchino, infatti, è parecchio dietro (parlando di gerarchie) a Diomande e Bernardo Silva e, di conseguenza, sta valutando l'ipotesi dell'addio. Il suo contratto scade nel giugno del 2027 e, secondo Fanatik, il Fenerbahçe sarebbe interessato a prenderlo a gennaio. Sullo sfondo, però, resta anche il Milan, che potrebbe valutarne un ritorno. Brahim infatti conosce già l'ambiente rossonero e le sue caratteristiche potrebbero adattarsi al gioco di Amorim.
3. Lungo stop per Saelemaekers?Il Milan deve fare i conti con un nuovo problema per Alexis Saelemaekers. L'esterno belga in questi giorni ha effettuato ulteriori accertamenti alla caviglia destra già operato nel 2024 per 1 frattura del malleolo mediale. Gli esami di oggi hanno evidenziato una perdita di stabilità della zona del precedente intervento, una conseguenza del trauma subito in allenamento. Il club rossonero sta valutando il percorso terapeutico più adeguato ma, secondo Luca Bianchin, il calciatore belga dovrà essere operato e potrebbe tornare in campo nel 2027 inoltrato.
4. Guai anche per EstupinanOltre a Saelemaekers, il Milan è in apprensione anche per Estupinan, che ha lasciato il ritiro dell'Ecuador per un problema al ginocchio sinistro. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe un risentimento di basso grado del legamento collaterale mediale. Il calciatore ecuadoriano rientrerà a Milano per sottoporsi ad ulteriori esami e valutare l'entità dell'infortunio, ma la sua presenza contro il Sassuolo domenica 11 è in forte dubbio.
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