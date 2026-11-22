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PAGELLE LAZIO-MILAN PRIMAVERA

Primavera 1, Lazio-Milan 0-1, il commento della partita

Quarta vittoria consecutiva, tra campionato Primavera 1 e Coppa Italia di categoria, per il Milan Primavera di mister Giovanni Renna: allo ‘Stadio Mirko Fersini’ di Formello (RM), i rossoneri hanno vinto per 1-0 contro i padroni di casa della Lazio Primavera, allenata da Francesco Punzi. Il gol-partita del Milan è arrivato in avvio, all’8’: cross, dalla destra, di Luca Nolli e colpo di testa di Mattia Angelicchio appostato - tutto solo e indisturbato - sul secondo palo. Con questi 3 punti il Milan Primavera scavalca proprio la Lazio in classifica e si issa al quarto posto in graduatoria a quota 19. Prossimo impegno del Milan, sabato 28 novembre al ‘PUMA House of Football’ contro il Lecce. Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati dopo la vittoria del Milan Primavera.

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