Milan-Frosinone, sfida ad altissima intensità: i pericoli del pressing di Alvini sulle fasce e il piano del Diavolo per superare la prima pressione
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Uno dei pericoli per il Milan nella sfida contro il Frosinone di questa sera è senza dubbio il pressing estremamente aggressivo e funzionale della squadra di Alvini. La neopromossa non gioca tutta bassa in attesa dell'avversario, tutt'altro: il piano in non possesso è quello di aggredire subito il portatore di palla avversario per impedirgli di ragionare e ripartire con l'azione. Non è un caso che il Frosinone sia tra le prime posizioni in Serie A sui dati per il pressing.
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Come funziona il pressing uomo contro uomo del Frosinone di AlviniMa come funziona la tattica di Alvini? Non si pressa a zona, ma si va uomo contro uomo in modo molto aggressivo: la prima punta e i tre trequartisti cercano di chiudere le linee di passaggio centrali, indirizzando il portatore di palla verso le fasce, dove arriva il pressing feroce per cercare di recuperare il possesso in zona offensiva. Una volta recuperato il pallone, il Frosinone non attende e attacca in verticalità sfruttando gli esterni veloci e dotati tecnicamente, ovvero Giorgi Kvernadze e Farès Ghedjemis che sono estremamente pericolosi. Ovviamente il pressing non può essere applicato per tutti i 90 minuti e la squadra di Alvini alterna anche momenti della partita in cui si difende con un blocco più basso, puntando però sempre sul ribaltamento di fronte veloce con la verticalità dei suoi attaccanti.
Milan-Frosinone, il piano tattico di Amorim con Modrić e MusahQuale piano offensivo potrà mettere in campo Amorim per battere tutto questo? In primis puntare sulla gestione contro il pressing di Luka Modrić: grazie alla qualità di palleggio del croato e anche alla velocità in progressione di Musah, il Milan può superare la prima pressione avversaria. E se il piano per portare la pressione sugli esterni dovesse funzionare? In quel caso il Milan dovrà essere bravo ad aumentare il numero di giocatori presenti in quella zona, con Rabiot e Musah che potranno dare una mano a Gila e Bartesaghi per palleggiare sullo stretto senza perdere il pallone. In più il Diavolo dovrà sfruttare i movimenti offensivi di Pulisic e Moreira sugli esterni per cercare di superare il primo pressing degli avversari e bucare la difesa del Frosinone che si troverebbe in inferiorità numerica. Fondamentale sarà non perdere il pallone: occhi puntati sulla prima impostazione con Diawara e De Winter che saranno spesso sotto pressione.
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