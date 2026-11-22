Milan-Frosinone, 12^ giornata del campionato di Serie A 2026/27: i rossoneri devono rispondere alle vittorie di ieri sera di Roma, Como, Lazio e Napoli e restare attaccati alla corsa Scudetto/Champions. Questo inizio di campionato è stato folle a livello di punti conquistati e le primissime stanno volando: la squadra di Rúben Amorim non avrà un compito facile visto che il Frosinone di Alvini è un avversario molto ostico, estremamente pericoloso in fase offensiva, sul pressing aggressivo e sul recupero molto alto. Ecco le ultime novità sulle probabili formazioni di Milan-Frosinone.

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Probabili formazioni Milan-Frosinone, le scelte di Alvini

Probabili formazioni Milan-Frosinone, le scelte di Amorim

Partiamo con la squadra di Alvini: nessun cambio tattico e spazio alsenza(ancora out per infortunio) in attacco.in porta conin difesa. Occhi su: il difensore centrale è un possibile obiettivo futuro per il reparto del Milan e sarà da osservare con molta attenzione. Palmisani ha iniziato alla grande la sua stagione ed è tra i portieri più in forma del campionato. Davanti alla difesa ci saranno(molto pericoloso in fase offensiva e sui tiri da fuori). Dietro la puntail trio formato da. L'attacco del Frosinone può essere molto pericoloso: il Milan dovrà stare attento a non perdere il pallone tra difesa e centrocampo o il rischio è quello di lasciare tante occasioni pericolose agli avversari.Pochi dubbi, sulla carta, anche per Amorim che dovrebbe confermare il suoin porta, mentre in difesa spazio aè recuperato, ma non è ancora al meglio per questo partirà dalla panchina.torna in mediana e farà coppia con. La pulizia nelle uscite di questi due calciatori sarà fondamentale proprio per battere il pressing asfissiante del Frosinone. Superato, il Milan potrebbe avere tanto spazio da attaccare, specialmente con i giocatori a disposizione di Amorim: sugli esterni, infatti, pronticona supporto di. Primo obiettivo per il Diavolo? Creare più occasioni negli ultimi trenta metri degli avversari per mettere in moto Ramos. Ecco le probabili formazioni:

MILAN (4-4-1-1) la probabile formazione: Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Moreira, Musah, Modrić, Pulisic; Rabiot; Gonçalo Ramos. All. Rúben Amorim.

FROSINONE (4-2-3-1) la probabile formazione: Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Tchato; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bîrligea. All. Massimiliano Alvini.