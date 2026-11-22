Milan-Frosinone, le probabili formazioni della sfida di San Siro: come Amorim vuole battere il pressing di Alvini e occhi puntati su Calvani per il mercato
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Milan-Frosinone, 12^ giornata del campionato di Serie A 2026/27: i rossoneri devono rispondere alle vittorie di ieri sera di Roma, Como, Lazio e Napoli e restare attaccati alla corsa Scudetto/Champions. Questo inizio di campionato è stato folle a livello di punti conquistati e le primissime stanno volando: la squadra di Rúben Amorim non avrà un compito facile visto che il Frosinone di Alvini è un avversario molto ostico, estremamente pericoloso in fase offensiva, sul pressing aggressivo e sul recupero molto alto. Ecco le ultime novità sulle probabili formazioni di Milan-Frosinone.
Probabili formazioni Milan-Frosinone, le scelte di AlviniPartiamo con la squadra di Alvini: nessun cambio tattico e spazio al 4-2-3-1 senza Raimondo (ancora out per infortunio) in attacco. Palmisani in porta con Oyono, Calvani, Monterisi e Tchato in difesa. Occhi su Calvani: il difensore centrale è un possibile obiettivo futuro per il reparto del Milan e sarà da osservare con molta attenzione. Palmisani ha iniziato alla grande la sua stagione ed è tra i portieri più in forma del campionato. Davanti alla difesa ci saranno Masini e Calò (molto pericoloso in fase offensiva e sui tiri da fuori). Dietro la punta Bîrligea il trio formato da Ghedjemis, Schmid, Kvernadze. L'attacco del Frosinone può essere molto pericoloso: il Milan dovrà stare attento a non perdere il pallone tra difesa e centrocampo o il rischio è quello di lasciare tante occasioni pericolose agli avversari.
Probabili formazioni Milan-Frosinone, le scelte di AmorimPochi dubbi, sulla carta, anche per Amorim che dovrebbe confermare il suo 4-4-1-1. Maignan in porta, mentre in difesa spazio a Gila, De Winter, Diawara e Bartesaghi. Pavlović è recuperato, ma non è ancora al meglio per questo partirà dalla panchina. Musah torna in mediana e farà coppia con Modrić. La pulizia nelle uscite di questi due calciatori sarà fondamentale proprio per battere il pressing asfissiante del Frosinone. Superato, il Milan potrebbe avere tanto spazio da attaccare, specialmente con i giocatori a disposizione di Amorim: sugli esterni, infatti, pronti Moreira e Pulisic con Rabiot a supporto di Ramos. Primo obiettivo per il Diavolo? Creare più occasioni negli ultimi trenta metri degli avversari per mettere in moto Ramos. Ecco le probabili formazioni:
MILAN (4-4-1-1) la probabile formazione: Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Moreira, Musah, Modrić, Pulisic; Rabiot; Gonçalo Ramos. All. Rúben Amorim.
FROSINONE (4-2-3-1) la probabile formazione: Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Tchato; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bîrligea. All. Massimiliano Alvini.
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