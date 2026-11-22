Il comunicato ufficiale del club rossonero sull'affluenza allo stadio 'San Siro' per la 12^ giornata della Serie A 2026-2027 contro il Frosinone
Milan-Frosinone, le probabili formazioni di Amorim e Alvini | Video
Si torna in campo dopo la sosta Nazionali e il Milan di Rúben Amorim ospita allo stadio 'San Siro' il Frosinone di Massimiliano Alvini per la 12^ giornata della Serie A 2026-2027. Come comunicatoci in via ufficiale dal club rossonero, sono esattamente 76.585 gli spettatori presenti quest'oggi sulle tribune dell'impianto meneghino: il pubblico rossonero, come di consueto, ha fornito un'ottima risposta riempiendo gli spalti di 'San Siro'.
Milan-Frosinone, la risposta del pubblico e i numeri della classificaIl Milan di Amorim è arrivato all'appuntamento al 4° posto in classifica, con 24 punti, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, in perfetta linea con l'obiettivo minimo stagionale, quello della qualificazione in Champions League. Ma il Frosinone di Alvini, finora, è la vera rivelazione del campionato: è infatti 6° in graduatoria, con 20 punti, frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, in zona Conference League. Un gran risultato parziale, considerando come si tratti di una neo-promossa.
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Il prossimo appuntamento del Milan a 'San Siro'Dopo la sfida odierna contro il Frosinone, il prossimo impegno interno del Diavolo sarà domenica 6 dicembre, alle ore 20:45, quando a 'San Siro' sarà in programma Milan-Parma, partita valida per la 14^ giornata dell'attuale campionato di Serie A.
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