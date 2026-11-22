Si torna in campo dopo la sosta Nazionali e il Milan di Rúben Amorim ospita allo stadio 'San Siro' il Frosinone di Massimiliano Alvini per la 12^ giornata della Serie A 2026-2027. Come comunicatoci in via ufficiale dal club rossonero, sono esattamente 76.585 gli spettatori presenti quest'oggi sulle tribune dell'impianto meneghino: il pubblico rossonero, come di consueto, ha fornito un'ottima risposta riempiendo gli spalti di 'San Siro'.

Milan-Frosinone, la risposta del pubblico e i numeri della classifica

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Il prossimo appuntamento del Milan a 'San Siro'

Ildiè arrivato all'appuntamento al, con, frutto di, in perfetta linea con l'obiettivo minimo stagionale, quello della qualificazione in. Ma ildi, finora, è la vera rivelazione del campionato: è infatti, con, frutto di, in zona. Un gran risultato parziale, considerando come si tratti di una neo-promossa.Per il Diavolo venire a capo della sfida contro i gialloazzurri ciociari non sarà semplice, ma ilpotrà sicuramente contare sulla spinta del suo folto pubblico: una marea rossonera dipronta ad incitare i protagonisti in campo verso un successo che sarebbe molto importante per la classifica anche in vista dei prossimi impegni.Dopo la sfida odierna contro il Frosinone, il prossimo impegno interno del Diavolo sarà, alle, quando a 'San Siro' sarà in programma, partita valida per ladell'attuale campionato di Serie A.