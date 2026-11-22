Voti e giudizi di 'PianetaMilan.it' alla prestazione dei rossoneri di mister Sergio Navarro Barquero nell'impegno interno contro la squadra di Matteo Serafini
Navarro dopo Virtus Verona-Milan Futuro: "Abbiamo fatto 3 gol, ma potevano essere di più" | Video PM
PAGELLE MILAN FUTURO-TRITIUM
Serie D, Milan Futuro-Tritium 3-0, il commento della partita
Quarta vittoria consecutiva in campionato del Milan Futuro di mister Sergio Navarro Barquero che, allo stadio ‘Felice Chinetti’ di Solbiate Arno (VA), ha battuto per 3-0 la Tritium di Matteo Serafini nella 13^ giornata del campionato di Serie D 2026-2027. Protagonista della partita, il centravanti rossonero Levis Asanji, in gol al 13’ e al 79’. Sempre lui, Asanji, ha fornito a Lorenzo Ossola, al 70’, l’assist per l’altra rete rossonera. Un successo che profuma d’alta classifica nel Girone B per la Under 23 del Diavolo. Il prossimo impegno del Milan Futuro sarà domenica prossima, 29 novembre, sempre in casa, contro la Real Calepina. Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati dopo la vittoria del Milan Futuro.
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