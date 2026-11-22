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PAGELLE MILAN FUTURO-TRITIUM

Serie D, Milan Futuro-Tritium 3-0, il commento della partita

Quarta vittoria consecutiva in campionato del Milan Futuro di mister Sergio Navarro Barquero che, allo stadio ‘Felice Chinetti’ di Solbiate Arno (VA), ha battuto per 3-0 la Tritium di Matteo Serafini nella 13^ giornata del campionato di Serie D 2026-2027. Protagonista della partita, il centravanti rossonero Levis Asanji, in gol al 13’ e al 79’. Sempre lui, Asanji, ha fornito a Lorenzo Ossola, al 70’, l’assist per l’altra rete rossonera. Un successo che profuma d’alta classifica nel Girone B per la Under 23 del Diavolo. Il prossimo impegno del Milan Futuro sarà domenica prossima, 29 novembre, sempre in casa, contro la Real Calepina. Ecco, di seguito, le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati dopo la vittoria del Milan Futuro.

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