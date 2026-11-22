È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Dopo i primi 45' il punteggio è 2-1 per il Milan, in virtù dell'autogol di Gabriele Calvani (4') e del gol di Gonçalo Ramos (19'); rete del Frosinone al 25' con Patrizio Masini.

Milan-Frosinone, l'uno-due del Diavolo di Amorim e il ritorno al gol di Gonçalo Ramos

Vediamo insieme, dunque, come è andato il primo tempo tra i rossoneri die i gialloblu di. Parte fortissimo ilche, al 1', con il tiro dispaventa: il pallone - deviato da- si stampa sulla traversa e termina sul fondo.

Alla prima occasione, però, il Milan va in vantaggio: al 4', geniale pallone in profondità di Luka Modrić per la corsa in campo aperto di Adrien Rabiot: il centrocampista francese - in area di rigore - mette la sfera al centro per Christian Pulisic ma Gabriele Calvani, difensore ciociaro, nel tentativo di chiudere beffa il proprio portiere Lorenzo Palmisani per il più classico degli autogol.

Sospinto dagli oltre 76mila spettatori di San Siro, il Milan crea un altro potenziale pericolo al 13' con Diego Moreira, chiuso in corner. Sugli sviluppi del corner, battuto da Modrić, il colpo di testa di Gonçalo Ramos termina di poco alto sulla traversa. Dopo un avvio traballante, il Diavolo sembra aver preso in mano le redini del gioco ed aver capito come far male al Frosinone giocando in velocità e in profondità.

I ciociari di Alvini sono insidiosi, in contropiede, al 15' con la conclusione di Giorgi Kvernadze: il tiro da distanza ravvicinata del georgiano, dopo una lunga cavalcata, è neutralizzato però in corner da Maignan. Un minuto più tardi è Giorgio Cittadini che prova, con un cross teso a centro area, a trovare Romano Schmid - oggi centravanti d'eccezione al posto dell'infortunato Antonio Raimondo - ma l'ex Werder Brema è in ritardo e Adrien Rabiot può rifugiarsi ancora a fondo campo.

Il Milan, però, ha capito come far male agli ospiti e, al 19', perviene meritatamente al raddoppio, con un'azione quasi in fotocopia rispetto al primo gol: Ramos strappa palla a Calvani prima della metà campo e Yunus Musah lancia in profondità Moreira. Il portoghese si invola sulla destra e cede poi la sfera in profondità a Rabiot; il francese chiude il triangolo con Gonçalo Ramos che, di piatto sinistro, infila Lorenzo Palmisani da pochi passi. Boato di 'San Siro' per il ritorno al gol su azione dell'attaccante portoghese: in campionato non accadeva da Milan-Venezia del 28 agosto scorso.

La reazione del Frosinone con Masini e il finale di primo tempo

Il, al 24', prova a bussare un'altra volta dalle parti di Maignan con un'altra iniziativa in solitaria di Kvernadze (conclusione fuori) prima di trovare un minuto più tardi la rete che rimette tutto in discussione. Sempre il georgiano, dalla sinistra, mette la sfera a centro area perche liscia, però, la conclusione:, in area del Milan, recupera il pallone e concede una seconda chance all'ex genoano il quale, stavolta, da pochi passi fa secco Maignan.

La partita è divertente, elettrizzante, con continui capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra e c'è sempre la sensazione che possa succedere qualcosa nelle due aree di rigore. Al 40' si accende una discussione tra Ilario Monterisi e Gonçalo Ramos, subito sedata dall'arbitro Luca Pairetto il quale, onestamente, non appare essere in gran serata. Al 42', sugli sviluppi di una punizione ben disegnata da Davide Bartesaghi, il difensore francese Sankhoun Diawara incorna di testa: blocca la sfera senza problemi Palmisani.

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Milan-Frosinone 2-1 al 45': le chiavi tattiche per la ripresa

Pulisic, al 43', conclude - male - al termine di un'azione personale e, un minuto più tardi, sul cross - bello - di Bartesaghi dalla sinistra per poco Ramos non arriva per il tap-in della sua doppietta. Nell'unico minuto di recupero, sul cross dalla destra di Ghedjemis, è Cittadini a colpire di testa. Tentativo fuori dallo specchio della porta.: il Diavolo dovrà creare ancora ed essere molto cinico in attacco per mettere in ghiaccio la partita; al contempo, però, dovrà stare attento a non scoprirsi troppo, prestando così il fianco alle ficcanti iniziative degli ospiti, pienamente in corsa per un risultato positivo.