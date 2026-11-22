La conferenza di Rúben Amorim alla vigilia di Milan-Frosinone ha lasciato tanti spunti di riflessione. Uno dei più interessanti, senza dubbio, arriva dalla risposta sul mercato di gennaio: spesso si pensa che una squadra ancora in corsa per lo Scudetto debba investire e tanto per cercare di colmare il gap. Amorim ha un'idea chiarissima sotto questo punto di vista:

"Questo è l'errore più grande che una grande squadra possa fare: guardare la classifica e decidere se investire solo se si è vicini e non farlo se si è lontani. La chiave è avere una programmazione a lungo termine. Vogliamo essere chiari con la programmazione, anche per il reclutamento di talento. Non bisogna guardare la classifica, solo per il percorso. Bisogna guardare ai prossimi cinque anni. Questo è il più grande errore che una squadra può commettere: cercare di diventare campione spendendo soldi".

Calciomercato Milan, il confronto con gli ultimi due mercati di gennaio

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Milan, la linea di Amorim e il summit di Cardinale per gennaio

E possiamo prendere in analisi le ultime due sessioni invernali portate avanti dal: la scorsa stagione, con unancora in corsa per lo Scudetto, è arrivato soloin prestito. L'attaccante tedesco sta facendo benissimo in questa stagione con ilcon 9 gol in 9 partite, ma non è stato il giusto investimento per il Milan (un gol in 20 presenze). Il Diavolo, con tutte le sue colpe, è rimasto poi corto con le soluzioni, specialmente in fase offensiva e forse sarebbe servito un investimento in più.Completamente al contrario la sessione invernale del 2025 con un Milan sulla carta spumeggiante: arrivaronoe allo stesso tempo partirono. Delle scelte che non hanno pagato, visto che degli acquisti fatti nessuno ha avuto un grande impatto con il Diavolo che ha fallito completamente quella stagione e a oggi nessuno fa più parte della rosa di Amorim.Il passato dà chiaramente ragione ad Amorim: il fatto chesi sia già mosso con un primo summit di mercato in settimana è solo positivo. Anche se si tratta di gennaio, le mosse vanno programmate con tempo e devono essere coerenti con i piani presenti e futuri del club, non devono essere solo occasioni dell'ultimo minuto o il classicoper cercare di raddrizzare una stagione, come accaduto in passato.