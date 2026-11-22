Milan, perché Amorim ha ragione sul mercato di gennaio: da Füllkrug ai colpi del 2025, la storia rossonera conferma la linea della programmazione
Cardinale da Milanello: "Pronto per il mercato di gennaio, stiamo lavorando molto"
La conferenza di Rúben Amorim alla vigilia di Milan-Frosinone ha lasciato tanti spunti di riflessione. Uno dei più interessanti, senza dubbio, arriva dalla risposta sul mercato di gennaio: spesso si pensa che una squadra ancora in corsa per lo Scudetto debba investire e tanto per cercare di colmare il gap. Amorim ha un'idea chiarissima sotto questo punto di vista:
"Questo è l'errore più grande che una grande squadra possa fare: guardare la classifica e decidere se investire solo se si è vicini e non farlo se si è lontani. La chiave è avere una programmazione a lungo termine. Vogliamo essere chiari con la programmazione, anche per il reclutamento di talento. Non bisogna guardare la classifica, solo per il percorso. Bisogna guardare ai prossimi cinque anni. Questo è il più grande errore che una squadra può commettere: cercare di diventare campione spendendo soldi".
Calciomercato Milan, il confronto con gli ultimi due mercati di gennaioE possiamo prendere in analisi le ultime due sessioni invernali portate avanti dal Milan: la scorsa stagione, con un Allegri ancora in corsa per lo Scudetto, è arrivato solo Niclas Füllkrug in prestito. L'attaccante tedesco sta facendo benissimo in questa stagione con il Werder Brema con 9 gol in 9 partite, ma non è stato il giusto investimento per il Milan (un gol in 20 presenze). Il Diavolo, con tutte le sue colpe, è rimasto poi corto con le soluzioni, specialmente in fase offensiva e forse sarebbe servito un investimento in più.
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Milan, la linea di Amorim e il summit di Cardinale per gennaioIl passato dà chiaramente ragione ad Amorim: il fatto che Cardinale si sia già mosso con un primo summit di mercato in settimana è solo positivo. Anche se si tratta di gennaio, le mosse vanno programmate con tempo e devono essere coerenti con i piani presenti e futuri del club, non devono essere solo occasioni dell'ultimo minuto o il classico "panic button" per cercare di raddrizzare una stagione, come accaduto in passato.
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