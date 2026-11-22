Cardinale da Milanello: "Pronto per il mercato di gennaio, stiamo lavorando molto"

L'ex allenatore del Milan Fabio Capello è stato intervistato da "La Gazzetta dello Sport" in merito alla giornata di Serie A. Spazio ovviamente anche ai rossoneri che questa sera avranno una partita complessa contro il Frosinone:

"Con il Frosinone è una partita fondamentale, perché la squadra di Alvini sa ripartire a velocità folle, mentre i rossoneri soffrono quando perdono palla. Io, però, mi aspetto che il Milan faccia il Milan e questa è la gara giusta per dimostrare di essere all’altezza".

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Milan-Frosinone, il pensiero di Capello su Gonçalo Ramos e l'analisi di Amorim

"Prima bisognerebbe fargli arrivare qualche pallone in area (ride ndr). Se di occasioni non ne ha, un centravanti difficilmente può fare gol".

L'elemento tattico sottolineato da Capello è molto importante: il Frosinone è unain molti aspetti. La squadra di Alvini è aggressiva e vuole giocare in modo molto offensivo con un. Il Diavolo dovrà essere bravo a controllare i ritmi della gara e a non perdere palloni in difesa o a centrocampo. In quel caso, come ha sottolineato benissimo Capello, lascerebbe occasioni pericolosissime al Frosinone.Occhi puntati su Gonçalo Ramos , questo il pensiero di Capello:

Il pensiero di Capello va perfettamente di pari passo con le parole di Amorim sull'argomento:

"Non raggiungiamo l'ultimo terzo di campo, siamo tra i peggiori in campionato per tempo negli ultimi 30 metri. Però non mettiamo Ramos nelle condizioni di segnare e senza di lui non segneremmo così tanto. La mia preoccupazione resta la squadra, dobbiamo creare di più negli ultimi 30 metri, non possiamo continuare così".

Chiaro che il Diavolo deve migliorare negli ultimi metri di campo dove spesso non riesce ad essere pericoloso con la manovra offensiva. Spesso è molto più efficace quando recupera il pallone in zone pericolose e attacca verticalmente, ma serve migliorare la creazione di occasioni quando la circolazione del pallone parte da dietro o è comunque organizzata.