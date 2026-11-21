Milan, Ordine indica gli obiettivi alla ripresa tra Frosinone ed Europa League: focus su Gonçalo Ramos, i dati sui tiri in Serie A e il mercato di gennaio
Gabbia avvisa i tifosi del Milan: "Voglio tornare più forte di prima. E su Baresi..." | Video PianetaMilan
Il Milan torna in campo domani dopo la sosta: a San Siro arriva la sorpresa della Serie A, ovvero il Frosinone di Alvini. Per il giornalista Franco Ordine il Milan riparte con due obiettivi. Ecco la sua analisi da "Il Giornale":
"Il Milan e Amorim ripartono dalla caccia ai gol di Gonçalo Ramos e ai punti nel girone di Europa League che sono terribilmente pochi".
Un passaggio veloce anche sul mercato:
"Gerry Cardinale ha promesso un mercato (a gennaio) risolutivo".
"Si parte dal Frosinone, rivelazione del campionato con la Lazio di Gattuso, si passa poi giovedì sera nella trappola del Pireo contro l’Olympiakos e si arriva al lunedì successivo con il viaggio a Cagliari".
Il nodo Gonçalo Ramos e i numeri sui tiri del MilanPer il giornalista il punto focale, però, è un altro, ovvero Gonçalo Ramos:
"Il vero tormento però comincia a diventare Gonçalo Ramos, mai messo in discussione fin qui dal tecnico portoghese. Amorim ha spiegato il tutto in modo convincente: non dipende da Ramos, dipende dal Milan che porta pochi attacchi in area di rigore. E il rilievo viene confermato dal numero di tiri in porta fin qui collezionati dai rossoneri che non sono al livello dei competitor della classifica".
Il Milan è diciassettesimo in Serie A per tiri tentati con 126 e non brilla neanche sui tiri in porta (49). Sicuramente il Diavolo deve migliorare la manovra offensiva, soprattutto il calcio visto nell'ultimo terzo di campo, come detto più volte da Amorim.
La soluzione tattica di Amorim per accendere l'attaccoMancano ancora le occasioni costruite in attacco da parte del Diavolo: anche per questo motivo l'allenatore portoghese potrebbe continuare con l'assetto molto offensivo visto a Genova con Ramos, Pulisic, Moreira, Rabiot e Cisse tutti insieme dal primo minuto.
Ramos non ha segnato in quella partita, ma è stato decisivo su entrambi i gol del Diavolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA