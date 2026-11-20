Il Milan tornerà in campo questa domenica contro il Frosinone con gli occhi fissati su Gonçalo Ramos: l'attaccante che il Diavolo ha pagato più di 70 milioni in estate sta facendo fatica a trovare il gol in questa stagione.

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Vocalelli difende Gonçalo Ramos: l'analisi sulle difficoltà al Milan

"Giudicato per i due gol che finora ha segnato in campionato e quasi irriso per il “sacrificio” che per la verità gli riconoscono un po’ tutti, perché viene quasi spontaneo aggiungere immediatamente che “non è questo a dover fare un attaccante”. Conclusione legittima, che però dovrebbe partire da un interrogativo: ma il Milan finora ha fatto tutto il possibile per farlo sentire al centro del progetto e soprattutto della squadra?".

A parlare della prima punta portoghese ci ha pensato anche il giornalistanel suo pezzo d'analisi per

Ramos è un punto di riferimento cruciale per la manovra del Milan grazie ai suoi movimenti e alle sue giocate spalle alla porta. Vocalelli parla delle sue difficoltà legate anche alla squadra:

"Il Milan, a differenza di Inter, Roma e Como che hanno ricominciato con lo stesso allenatore, è ancora un cantiere aperto. Con Amorim che sta provando e riprovando per trovare il miglior assetto: inevitabile, in una situazione del genere, che a soffrire più di tutti sia il terminale, costretto spesso a giocare spalle alle porte. Lui che ha bisogno di sfruttare tecnica e rapidità nei sedici metri si è trovato a doverne governare e coprire il doppio, rinunciando dunque alle sue caratteristiche. Ma bocciarlo dopo nemmeno 100 giorni vorrebbe dire non conoscere le sue qualità e la storia del pallone, in cui hanno inciampato in parecchi".

Il paragone con Edin Džeko e il dubbio sui gol del Milan

"Edin Džeko che, come il portoghese dal PSG, arrivò a Roma da un’esperienza importantissima con il Manchester City. Solo che il primo anno nella Capitale fu un tormento per lui e una disperazione per dirigenti e tifosi. Poi con la fiducia di Spalletti e gli assist di Totti e Salah la sua rinascita è stata formidabile. Attenzione, dunque, alle sentenze anticipate".

Un paragone importante:

Edin Džeko ha svoltato nella sua seconda stagione con la maglia giallorossa segnando 29 gol con 12 assist in Serie A a fronte di una prima stagione chiusa in campionato con 8 gol e 3 assist. È un paragone molto calzante con Ramos: la domanda però è una, questo Milan può sostenere una stagione con pochi gol da parte della sua prima punta? Dal campo la sentenza.