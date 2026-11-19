Il Milan può contare su alcuni dei calciatori più impiegati del calcio italiano. A evidenziarlo è l'analisi pubblicata dalla Gazzetta dello Sport di oggi, che prende in considerazione i minuti accumulati tra gli impegni con i club e quelli con le rispettive nazionali. In questa speciale classifica il primo posto appartiene a Gonçalo Ramos, che ha raggiunto quota 1.614 minuti: nessun altro giocatore di una squadra di Serie A ha accumulato un minutaggio superiore.

Un dato che racconta quanto l'attaccante portoghese sia stato coinvolto nel corso della stagione, tra appuntamenti con il Milan e impegni internazionali. Alle sue spalle, nella classifica, si trova Mike Maignan, con 1.602 minuti. Il portiere francese ha raggiunto questa cifra nonostante il problema fisico accusato nell'ultima partita disputata dalla Francia contro la Turchia. Il Milan è così l'unica squadra del campionato a poter vantare due giocatori oltre la soglia dei 1.600 minuti.

De Winter, il caso particolare: 1.330 minuti senza la Nazionale

Tra i dati più interessanti c'è anche quello relativo a. Il difensore belga ha raggiunto quotagiocati tra campionato e coppe con il Milan, pur non essendo mai sceso in campo con la propria nazionale. Un minutaggio significativo, che testimonia la continuità con cui è stato utilizzato in questa prima parte di stagione.

La sua situazione è particolarmente interessante se confrontata con quella di altri compagni di reparto. Strahinja Pavlović, per esempio, aveva accumulato 1.435 minuti prima dello stop fisico che lo ha costretto a saltare gli impegni con il Milan contro Ferencváros e Genoa e le successive partite della Serbia contro Germania e Grecia. Il serbo era stato lo stakanovista della squadra di Rúben Amorim fino a poche settimane prima.

Milan, un dato che racconta il peso dei suoi titolari

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I numeri evidenziano quanto alcuni elementi della rosa rossonera siano stati centrali nel corso della stagione. Ramos guida la classifica dei calciatori di Serie A per minutaggio complessivo tra club e nazionale, Maignan lo segue a pochissima distanza Pavlović si conferma una presenza costante nella retroguardia. Tre situazioni differenti, ma accomunate da un dato: il Milan ha fatto ampio affidamento su questi giocatori nella prima parte dell'annata.Per De Winter, i 1.330 minuti rappresentano un ulteriore segnale della crescita e della fiducia conquistata. Per Ramos, Maignan e Pavlović, invece, il minutaggio superiore ai 1.600 minuti conferma il peso avuto nei rispettivi impegni, anche al di fuori di Milanello.