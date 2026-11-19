De Winter e Hutchinson hanno incontrato i tifosi del Milan: le immagini dell'evento

Koni De Winter sta vivendo una fase importante della propria esperienza al Milan. Il difensore belga, intervenuto ai microfoni di SportMediaset, ha raccontato la crescita personale e professionale vissuta negli ultimi mesi, sottolineando soprattutto la fiducia ricevuta dal tecnico Rúben Amorim. "In campo mi sento sempre più importante e sento più fiducia nei miei confronti. Credo sia un bel momento della mia carriera", ha spiegato. Una soddisfazione che si accompagna a un'emozione ancora più grande nella vita privata: "Diventare papà è un'emozione bellissima".

Koni si è preso il Milan, e Amorim ...

"Significa che sto giocando tanto, è bello giocare, significa tenerti sano, è bello giocare tante partite per il Milan e vincere. Mi sento bene in questo Milan, provo a dare quello che posso, ho una posizione più importante quest'anno, cerco sempre di dare tutto e aiutare i compagni".

Sul rapporto e sulla figura di Amorim:

"Amorim è molto umano, è uno di noi, ride si diverte, ma quando deve essere serio è serio, il gruppo lo sente vicino, questo da buone sensazioni ai giocatori, è bello lavorare con lui".

Sulle sconfitte con Bologna e Ferencvaros:

"Tutto il gruppo sapeva che abbiamo fatto una prestazione molto brutta. Noi siamo molto fiduciosi, a volte anche troppo, tutte le partite sono difficili, dobbiamo capirlo veloce, non possiamo fare gli stessi errori. Penso che fa anche più male quando perdiamo perché sappiamo che possiamo fare bene, quando perdiamo lo sentiamo che abbiamo deluso noi stessi e tutti".

La vita da papà di Koni

Sulla paternità:

"Le notti vanno bene, la mia fidanzata sta facendo un grande lavoro, mi alzo a volte ma per lei è più duro, la vita è cambiata, quando sono a lavoro penso a mia figlia, voglio tornare prima per prenderla in braccio, è difficile da spiegare".

Sul gol:

Sì, mi manca. Lo penso anche quando è venuta la bambina: voglio fare anche un, cioè dedicare un gol per lei, quindi mi manca, sì".

Sulla figlia e il calcio:

"Io voglio che lei faccia quello che vuole, dove si sente bene, che non senta pressione e dove si può esprimere al meglio"

Moreira è una luce nello spogliatoio. Mike e Pavlo ...

"Diego è pazzo nel senso positivo, gli piace divertirsi ballare, è un punto di luce dello spogliatoio".

"Come ti concentri nelle ore di avvicinamento al fischio d'inizio?" "Ormai è una routine, mi faccio la doccia, gioco un po' ai videogame o sto al telefono".

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Le richieste di Maignan

"Di rimanere concentrato, dentro la partita, un momento può cambiare la partita e la stagione, devo stare sempre concentrato".

Su Pavlovic e il ping pong

"Abbiamo trovato un buon rapporto, ci siamo trovati l'anno scorso, non pensavo diventasse un amico così, ci sfidiamo a ping pong, lui ha iniziato a un livello più alto, ma sto crescendo molto, ogni giorno iniziamo la giornata con una partita di ping pong."