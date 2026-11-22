Uno dei ruoli che il Milan potrebbe pensare di rinforzare sul mercato resta quello dei terzini/esterni: secondo il sito transferfeed.com il Milan sarebbe interessato a Juan Miranda, terzino 26enne del Bologna. Concorrenza importante tra cui il Newcastle e la Juventus.

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Il retroscena di mercato, il contratto e il valore di Miranda

La svolta con Palladino e i numeri stagionali al Bologna

Presenze: 10.

10. Da titolare: 8.

8. Minuti in campo: 708.

708. Distanza percorsa media: 10,4 km.

10,4 km. Gol: 0.

0. Gol attesi (xG): 0,18.

0,18. Assist: 5.

5. Assist attesi (xA): 1,20.

1,20. Grandi occasioni create: 7.

7. Passaggi chiave a partita: 1,6.

1,6. Tocchi medi a partita: 51,7.

51,7. Passaggi precisi a partita: 23,8 (80%).

23,8 (80%). Dribbling riusciti a partita: 0,5 (71%).

0,5 (71%). Duelli vinti a partita: 3,3 (61%).

3,3 (61%). Palloni recuperati a partita: 3,7.

3,7. Dribbling subiti a partita: 0,6.

Perché Juan Miranda sarebbe perfetto per il calcio di Amorim

Ricorderete che Miranda era stato molto vicino ai rossoneri a parametro zero, ma l'affare non si concretizzò con il terzino che passò proprio ai rossoblù. L'attuale contratto di Juan Miranda con il Bologna scade nele il possibile rinnovo non è ancora arrivato. Il suo valore di mercato attuale, secondo Transfermarkt, si aggira suiJuan Miranda è salito con le prestazioni dopo l'arrivo disulla panchina del Bologna. Un cambio radicale di marcia con i rossoblù che hanno conquistatoe si trovano all'ottavo posto in. Ecco i numeri stagionali del terzino classegrazie al sito Sofascore:Nel calcio diMiranda potrebbe giocare in due ruoli: sia come terzino sinistro in una difesa a quattro, sia come esterno a tutta fascia in una difesa a tre.

Juan Miranda è un terzino sinistro molto forte fisicamente e, nonostante il ruolo, è atipicamente alto 1 metro e 85. Potrebbe coprire il ruolo con esperienza senza un esborso importante visto che il Diavolo non ha ancora trovato il titolarissimo in quella parte di campo. Sa giocare molto bene con il pallone e impostare, così come attaccare in fase offensiva e sa trovare bene i compagni con passaggi precisi e cross dalla fascia. Per il Milan potrebbe essere davvero un'opportunità interessante.