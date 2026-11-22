"Il problema di Gonçalo Ramos è il nostro problema. Ho avuto 15 giorni per capire la problematica, con gli stessi dati che avete voi".

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Partite da titolare: 11;

11; Minuti giocati: 980;

980; Gol: 2;

2; Gol attesi (xG): 4,16;

4,16; Assist: 2;

2; Assist attesi (xA): 0,68;

0,68; Tiri in porta a partita: 0,9;

0,9; Tiri a partita: 2,4;

2,4; Grandi occasioni mancate: 8;

8; Percentuale realizzativa: 8%;

8%; Tocchi per partita: 37,3;

37,3; Dribbling riusciti per partita: 0,3 (13%).

L'analisi di Amorim sui numeri di Gonçalo Ramos e sugli ultimi 30 metri

"Non raggiungiamo l'ultimo terzo di campo, siamo tra i peggiori in campionato per tempo negli ultimi 30 metri. Non facciamo abbastanza tiri in porta. Non mettiamo Gonçalo Ramos nelle condizioni di segnare, ma senza di lui non segneremmo così tanto. La mia preoccupazione resta la squadra, dobbiamo creare di più negli ultimi 30 metri, non possiamo continuare così. Gonçalo Ramos segue molto i difensori, i centrocampisti. So che non è il suo ruolo, che deve segnare, ma io non lo sto aiutando, lui sta aiutando tanto me. Dobbiamo farlo segnare di più. Dobbiamo aumentare il volume di gioco".

Come sbloccare Gonçalo Ramos: le due chiavi tattiche per il Milan

Così Rúben Amorim ha parlato alla vigilia di Milan-Frosinone delle difficoltà del suo attaccante portoghese che innon sta trovando molto la porta e in generale non sta tirando molto. Ecco i suoi dati da Sofascore:Chiaro che i numeri offensivi di Ramos devono assolutamente aumentare, ma il problema principale non è il gioco dell'attaccante portoghese e Amorim lo ha un'altra volta sottolineato:E come può migliorare il gioco negli ultimi trenta metri? Non una domanda facile a cui trovare risposta, ma possiamo andare per ipotesi: in primis Gonçalo Ramos ha bisogno di giocare più in area di rigore e diminuire il suo lavoro spalle alla porta (anche se lo fa benissimo e aiuta tantissimo la squadra). Poi servono più palloni negli ultimi 16 metri avversari: questo si può fare in due modi.

Il primo sfruttando le fasce: Pulisic e Moreira (nel 4-4-1-1 di Amorim) sono chiamati a superare nell'uno contro uno i propri avversari e crossare con più frequenza, con giocatori come Rabiot e Cisse chiamati a riempire l'area di rigore insieme a Ramos. E il secondo modo è bucando dal centro: in questo caso Luka Modrić è essenziale per velocizzare la manovra con Pulisic che può agire per tutto il campo e creare superiorità tra centrocampo e attacco. Fondamentale, poi, Rabiot: il francese è un maestro negli inserimenti e il triangolo con Pulisic e Moreira può essere la chiave finale per spaccare le difese e trovare in area di rigore Gonçalo Ramos.