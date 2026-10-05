Milan, Amorim difende Ramos e bacchetta i giornalisti: "Siete tutti uguali"

Ruben Amorim potrebbe riproporre la difesa a quattro in vista della trasferta al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia contro il Sassuolo, fissata per domenica 11 ottobre alle ore 18:00. Le ultime indicazioni da Milanello ci portano a pensare che il tecnico portoghese possa accantonare temporaneamente il 3-4-2-1, modulo utilizzato nelle esperienze sulle panchine di Sporting Lisbona e Manchester United. Il cambio di sistema di gioco si è visto sia nell'ultimo turno di Serie A contro il Lecce, sia nel test amichevole contro il Padova.

Le indicazioni dall’amichevole contro il Padova

Il 4-2-3-1 contro il Lecce

Le parole di Amorim sul modulo

"Quello che ho percepito nelle ultime partite è che a volte non abbiamo le caratteristiche ideali per giocare in un determinato modo. Avevo provato questa sensazione anche al Manchester United: non posso commettere di nuovo lo stesso errore. Se non le abbiamo, dobbiamo adattarci un minimo. Penso che oggi abbia funzionato, mentre in un'altra gara potremo tornare alla costruzione a tre".

Ma il Sassuolo va a nozze con le difese a quattro