Il classe 2007 non resterà al Milan Futuro. L'indiscrezione del giornalista di 'SportItalia' vede il giocatore vicino ad un prestito al club della Eredivisie

Daniele Triolo
- Milano
Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti? (screen Gazzetta.it)

Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti?

Il futuro immediato di Andrej Kostić potrebbe presto tingersi di biancorosso, ma lontano dall'Italia. Prelevato dal Milan nello scorso mese di marzo dal Partizan Belgrado — attraverso un'operazione da 8 milioni di euro complessivi, suddivisi tra 3,5 milioni di parte fissa, 4,5 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita — il centravanti montenegrino ha svolto l'intera preparazione pre-campionato sotto lo sguardo attento di mister Rúben Amorim.

Il percorso estivo e il nodo Milan Futuro

Il classe 2007 ha avuto modo di assaggiare il campo con la prima squadra lo scorso 25 luglio, in occasione dell'amichevole internazionale disputata a Glasgow contro il Celtic. Successivamente, il giovane bomber è stato aggregato alla rosa del Milan Futuro guidata da Sergio Navarro Barquero. La seconda squadra rossonera, attesa a una stagione di spessore nel campionato di Serie D, rischia tuttavia di stare calcisticamente "stretta" al talento balcanico, che ha già dimostrato il proprio valore trovando la via del gol nella massima divisione serba durante l'ultima annata.
Andrej Kostić, attaccante Milan, potrebbe partire in prestito in questo calciomercato estivo 2026

L'indiscrezione di SportItalia: la chiamata dall'Eredivisie

Proprio per non frenare un percorso di crescita così precoce, la dirigenza di Via Aldo Rossi sta valutando una soluzione alternativa al campionato di terza serie italiano. Secondo quanto rivelato in esclusiva dal giornalista Francesco Letizia di SportItalia, per Kostić si stanno aprendo le porte di un prestito formativo all'estero, finalizzato a garantire al ragazzo continuità d'impiego in un torneo di prima fascia. La destinazione più calda e probabile in queste ultime ore è l'Eredivisie olandese. In prima fila per assicurarsi le prestazioni del centravanti c'è lo Sparta Rotterdam, club che si è mosso con decisione per imbastire una trattativa sulla base di un prestito secco fino al 30 giugno 2027. Gli olandesi offrono le garanzie tecniche ideali per lo sviluppo dei giovani profili offensivi e la fumata bianca potrebbe arrivare a stretto giro di posta.

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