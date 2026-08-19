Il classe 2007 non resterà al Milan Futuro. L'indiscrezione del giornalista di 'SportItalia' vede il giocatore vicino ad un prestito al club della Eredivisie
Milan, la stagione all'orizzonte: Amorim ha gli uomini giusti?
Il futuro immediato di Andrej Kostić potrebbe presto tingersi di biancorosso, ma lontano dall'Italia. Prelevato dal Milan nello scorso mese di marzo dal Partizan Belgrado — attraverso un'operazione da 8 milioni di euro complessivi, suddivisi tra 3,5 milioni di parte fissa, 4,5 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita — il centravanti montenegrino ha svolto l'intera preparazione pre-campionato sotto lo sguardo attento di mister Rúben Amorim.
Il percorso estivo e il nodo Milan FuturoIl classe 2007 ha avuto modo di assaggiare il campo con la prima squadra lo scorso 25 luglio, in occasione dell'amichevole internazionale disputata a Glasgow contro il Celtic. Successivamente, il giovane bomber è stato aggregato alla rosa del Milan Futuro guidata da Sergio Navarro Barquero. La seconda squadra rossonera, attesa a una stagione di spessore nel campionato di Serie D, rischia tuttavia di stare calcisticamente "stretta" al talento balcanico, che ha già dimostrato il proprio valore trovando la via del gol nella massima divisione serba durante l'ultima annata.
L'indiscrezione di SportItalia: la chiamata dall'EredivisieProprio per non frenare un percorso di crescita così precoce, la dirigenza di Via Aldo Rossi sta valutando una soluzione alternativa al campionato di terza serie italiano. Secondo quanto rivelato in esclusiva dal giornalista Francesco Letizia di SportItalia, per Kostić si stanno aprendo le porte di un prestito formativo all'estero, finalizzato a garantire al ragazzo continuità d'impiego in un torneo di prima fascia.
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