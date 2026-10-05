Il Milan si trova a fare i conti con nuovi problemi fisici. Pochi minuti fa, il club rossonero ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale riguardante le condizioni fisiche di Alexis Saelemaekers. l'esterno belga si è sottoposto, nel fine settimana, a degli accertamenti alla caviglia destra operata già nel 2024 per una frattura del malleolo mediale.

Milan, brutte notizie per Saelemaekers

"AC Milan comunica che, nel fine settimana, Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a ulteriori accertamenti alla caviglia destra, la stessa operata nel 2024 per trattare una frattura del malleolo mediale. Gli esami specialistici hanno evidenziato come la caviglia, a seguito del recente trauma in allenamento, abbia perso stabilità in sede di pregresso intervento chirurgico. Alla luce degli esiti degli accertamenti, è attualmente in corso una valutazione specialistica per definire il percorso terapeutico più appropriato"

Gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato che, a seguito del trauma rimediato in allenamento,Ilquindi ha fatto sapere cheper il giovane rossonero. Ecco, di seguito, il comunicato:

La situazione perciò è molto delicata: per il belga si tratta di una possibile ricaduta, con tempi di recupero che saranno definiti solidamente dopo le ulteriori valutazioni mediche effettuate. Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Bianchin, il belga sarà operato e tornerà a 2027 inoltrato. Una tegola molto importante dopo il problema di Estupinan.