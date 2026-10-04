Il Milan si prepara a riaccendere i motori a Milanello dopo il weekend di riposo concesso da Rúben Amorim. A partire da domani, lunedì 5 ottobre 2026, il centro sportivo di Carnago tornerà a popolarsi, anche se l'allenatore portoghese dovrà fare inizialmente a meno dei calciatori convocati dalle rispettive Nazionali, il cui rientro scaglionato è previsto da mercoledì. I fari dello staff medico rossonero saranno puntati principalmente sulle condizioni di Alexis Saelemaekers: il centrocampista belga è reduce da un infortunio alla caviglia destra rimediato in settimana e le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno in vista della ripresa della Serie A 2026-2027.

Infortunio Saelemaekers: l'esito degli esami e i tempi di recupero

Come ricordato oggi in edicola da La Gazzetta dello Sport, i primi accertamenti strumentali a cui si è sottoposto il numero 56 rossonero hanno fortunatamente. Nonostante l'esito rassicurante degli esami, la dinamica dell'infortunio alla caviglia destra impone la massima prudenza. Ottobre si preannuncia come un mese congestionato e ricco di impegni cruciali tra il campionato e la League Phase di Europa League, motivo per cui la dirigenza e lo staff tecnico non hanno alcuna intenzione di affrettare i tempi, scongiurando il rischio di pericolose ricadute.

Per queste ragioni, appare ad oggi altamente improbabile un recupero lampo del belga per Sassuolo-Milan, match valido per la sesta giornata di campionato, in programma domenica 11 ottobre alle ore 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Saelemaekers continuerà il suo programma di terapie personalizzate a Milanello, rimandando il rientro in gruppo soltanto a totale guarigione clinica.

Sassuolo-Milan, l'alternativa di Amorim: chance per Alphadjo Cisse

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L'assenza quasi certa dell'ex Bologna costringerà Rúben Amorim a ridisegnare la trequarti rossonera per la trasferta emiliana. Nel consueto schieramento tattico alle spalle della punta, l'unica certezza granitica rimane. Al fianco dello statunitense, lo staff tecnico sta seriamente valutando il lancio dal primo minuto diIl giovane talento rossonero sta attraversando un momento di forma straordinario, confermato anche dall'. La freschezza atletica e la personalità messe in mostra da Cisse nelle ultime uscite potrebbero convincere Amorim a concedergli una maglia da titolare a Reggio Emilia, trasformando l'emergenza infortuni in una grande opportunità di valorizzazione per i giovani del Milan.