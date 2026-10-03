Il magic moment dei giovani talenti del Milan si estende anche agli impegni delle Nazionali: Alphadjo Cisse ha letteralmente trascinato l'Italia Under 21 di Silvio Baldini in un match fondamentale per le qualificazioni europee. Il fantasista rossonero classe 2006, subentrato a inizio ripresa al posto di Seydou Fini nella sfida di Yerevan contro l'Armenia, ha deciso l'incontro al 95' con una spettacolare girata di sinistro all'incrocio dei pali che ha superato il portiere Hayk Ghazaryan. Una rete fondamentale arrivata dopo una gara stregata, caratterizzata dai legni colpiti dallo stesso Cisse e da Pietro Comuzzo, oltre a un calcio di rigore fallito da Luca Koleosho. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, il gioiello di Treviso è stato il dominatore assoluto del match, tenendo in vita le speranze azzurre nel Gruppo E.

La corsa all'Europeo e la sfida decisiva contro la Polonia

Le parole di Cisse a RaiSport: "Sono solo al 70%"

Il retroscena di Milanello: la mossa di Amorim contro il Sassuolo

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Il prezioso sigillo di Cisse consente all'Italia Under 21 di presentarsi all'ultimo e decisivo atto del girone con il destino ancora parzialmente nelle proprie mani. La vittoria in Armenia mantiene gli Azzurrini in scia della capolista, attualmente al comando del Gruppo E con 27 punti, tre in più rispetto alla selezione di Baldini. Per strappare il pass diretto senza passare dalle forche caudine del ripescaggio come migliore seconda, lunedì pomeriggio allo stadio di Bologna servirà un'impresa: battere i polacchi con tre gol di scarto (3-0).Intervistato da RaiSport al termine del match, il talento rossonero ha mostrato una maturità sorprendente, delineando i suoi obiettivi personali per il futuro: «Baldini mi ha chiesto di entrare e di spaccare la partita. Mi ha messo in una posizione in cui posso mostrare le mie caratteristiche. Devo ringraziare il mister e la squadra. Siamo contenti di questi tre punti e ci portiamo a casa la vittoria». Cisse non vuole porsi limiti in questo fantastico avvio di stagione: «Questo 2026 mi sta dando tante gioie. Però, sono convinto che quello che ho dimostrato non è neanche il 70% del mio reale potenziale. Posso fare molto meglio, sono sicuro che col tempo mostrerò tante altre caratteristiche che non ho ancora esibito».Il rendimento del classe 2006 è monitorato con estrema attenzione a Milanello da. Il tecnico del Milan ha ammesso pubblicamente di essere calcisticamente innamorato del ragazzo, ma il Corriere dello Sport ha svelato un importante retroscena: in privato, il tecnico lusitano sta pungolando continuamente il giocatore, stimolandolo a lavorare sui difetti per completare il processo di crescita. Un lavoro che potrebbe dare frutti immediati in Serie A.Alla ripresa del campionato, il Milan farà visita aldial Mapei Stadium di Reggio Emilia. Con il pesante infortunio di Alexis Saelemaekers, è proprio Alphadjo Cisse il principale indiziato a partire titolare sulla trequarti rossonera. Il piano tattico di Amorim prevede l'inserimento del 20enne trevigiano al fianco di Christian Pulisic, con il compito di inventare e rifinire il gioco alle spalle del centravanti. L'auspicio dell'ambiente milanista è che il ragazzo possa confermare lo stato di grazia mostrato in Nazionale per diventare subito un fattore determinante anche in campionato.