Il Milan punta con decisione su Endrick per la sessione di calciomercato invernale di gennaio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero è pronto a lanciare un nuovo assalto all'attaccante brasiliano del Real Madrid, che attualmente trova pochissimo spazio nelle rotazioni della Casa Blanca. Per il talento verdeoro si profilerebbe un'operazione di rilancio identica a quella vissuta nella passata stagione, quando il prestito all'Olympique Lione rigenerò completamente le sorti della sua annata.

Calciomercato Milan: il precedente di Endrick all'OL con Fonseca

La situazione al Real Madrid e le cifre del trasferimento dal Palmeiras

Formula del prestito e l'asse di mercato Real-Milan

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Il fattore Roc Nation e l'ingaggio sostenibile per RedBird

Il piano del Milan ricalca esattamente la strategia vincente della metà della stagione 2025-2026. Trasferitosi in prestito secco all'OL guidato dall'ex allenatore rossonero, Endrick aveva ritrovato gol, assist e quelle certezze che la panchina del Real Madrid gli aveva tolto. In Francia il classe 2006 ha vissuto sei mesi da protagonista assoluto, collezionando ben 8 gol e 8 assist in 21 partite. Cifre impressionanti, se si pensa che a Lione ha inciso di più in un semestre rispetto ai suoi due anni e mezzo complessivi a Madrid, fermi a 7 gol e un solo assist in 41 gare.La tendenza madrilena non sembra essersi invertita: quest'anno l'attaccante ha racimolato appena 4 minuti in Liga sul campo dell'Elche. Non è la scalata che la dirigenza dei Blancos si aspettava quattro anni fa, quando lo acquistarono dalper una cifra monstre di 35 milioni di euro più 25 milioni di bonus. Il Milan può ora diventare la piazza ideale per il rilancio in grande stile del baby talento. Già cercato a fine agosto, l'assalto rossonero era fallito per la volontà didi trattenerlo. Le gerarchie dell'attacco madridista restano però sbarrate dalla presenza di Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Brahim Díaz, Yan Diomande e Rodrygo.A gennaio si prospetta una nuova partenza e la dirigenza di via Aldo Rossi è in prima fila. La formula dell'operazione sarà il, l'unica via d'uscita concessa dal Real Madrid per il suo gioiello. Tuttavia, i contratti si possono ridiscutere: i due club, legati da ottimi rapporti storici, potrebbero ripromettersi di aggiornare la questione durante l'estate successiva, valutando l'inserimento di opzioni diverse. Tatticamente Endrick nel Milan di Rúben Amorim potrebbe agire da trequartista destro, sotto-punta o alternarsi con. E trovarsi a suo agio in qualsiasi modulo Amorim proporrà, dal classico 3-4-2-1 alle varianti 4-2-3-1 o 4-4-2.La trattativa è facilitata da un fattore strategico fondamentale: l'agenzia che cura gli interessi del brasiliano è la. L'impero dello sport & entertainment è unito al Milan da una solida partnership dal 2020 ed è legato ada profondi rapporti d'affari. Questa sinergia rappresenta la carta vincente per battere la concorrenza dellae delle altre pretendenti. Il sì del giocatore è scontato, mentre lo stipendio da circa 2 milioni di euro netti a stagione – firmato quando era ancora minorenne – risulta ampiamente sostenibile per le casse rossonere.