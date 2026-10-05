Si infittisce il mistero, ma soprattutto peggiorano sensibilmente le notizie attorno alle condizioni di Pervis Estupiñán. Se in un primo momento le parole del C.T. dell'Ecuador, Marcelo Gallardo, sembravano aver parzialmente rassicurato il Milan parlando di un'esclusione precauzionale nella finale 3°-4° posto della Kirin Cup a Tokyo contro Panama (poi persa ai rigori dai sudamericani dopo l'1-1 dei regolamentari), il comunicato ufficiale emesso dalla Federazione ecuadoriana gela completamente l'ambiente rossonero e il tecnico Rúben Amorim.

Infortunio Estupiñán: la smentita a Gallardo e il duro comunicato ufficiale

“Pervis Estupiñán ha rimediato un infortunio al ginocchio durante la partita contro il Giappone. Gli esami svolti hanno evidenziato una distorsione del ginocchio con lesione interna. Le informazioni cliniche e i risultati degli esami sono già stati comunicati allo staff medico dell’AC Milan per garantire la continuità delle cure. Auguriamo a Pervis una pronta guarigione”.

Tegola Milan: lesione interna e tempi di recupero da valutare

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Amorim in ansia: si attendono i controlli al rientro a Milano

Il “Muñeco” Gallardo aveva minimizzato in conferenza stampa parlando di una “leggera distorsione al ginocchio” subita nell'allenamento della vigilia, aggiungendo un rassicurante “niente di cui preoccuparsi”. Purtroppo, la nota ufficiale diramata dalla Federcalcio dell'Ecuador racconta una realtà ben diversa e decisamente più preoccupante per lo staff medico di via Aldo Rossi. Di seguito il testo integrale della nota:Le parole “lesione interna” cancellano di colpo l'ottimismo della mattinata. Lo stop del numero 2 del Diavolo si rivela così molto più serio del previsto, configurandosi come una vera e propria tegola per la retroguardia milanista. A questo punto, appare totalmente impossibile ipotizzare un recupero lampo o una sua presenza in campo per la sfida, in programma domenica prossima al Mapei Stadium di Reggio Emilia.La palla passa adesso ai medici del club rossonero. Nelle prossime ore, non appena il giocatore farà rientro in Italia dal Giappone, l'esterno ecuadoriano sarà sottoposto a ulteriori e approfonditi accertamenti strumentali a Milano per stabilire con precisione la gravità della lesione e i definitivi tempi di recupero. Amorim incrocia le dita, ma la sensazione è che il corridore mancino dovrà saltare una fetta importante del delicato tour de force autunnale.