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LA PARTITA

Milan-Frosinone 5-1, commento e analisi della partita

L'inizio è subito infuocato, con il Milan che trova il vantaggio su una giocata fenomenale sull'asse Luka Modric e Adrien Rabiot, che sbaglia il passaggio, ma trova la deviazione "vincente" del difensore gialloblù. Da lì si mette in discesa, con il Frosinone che ci prova e il Milan che lo lascia fare, ma che quando riparte in contropiede è letale. Il raddoppio arriva infatti poco dopo, con una bella ripartenza di Moreira, che serve di nuovo Rabiot: stavolta il passaggio è giusto e Goncalo Ramos insacca. Rossoneri che continuano a essere pericolosi ogni volta che ripartono, ma subiscono un gol da ingenui su un pallone dalla sinistra che trova impreparata e poco reattiva la difesa. Il primo tempo si chiude così, ma da segnalare l'arbitraggio di Pairetto, davvero inadeguato.

La ripresa, poi, si scatena l'uragano rossonero. Dopo pochi minuti segna Ardon Jashari, appena entrato. Tutti arrivano in ripartenza, come anche il quarto che ci sarà di lì a poco, che merita però un applauso per i gesti tecnici: lancio col goniometro di Christian Pulisic, controllo al bacio di Moreira che imbuca per Alphadjo Cisse, al quale basta una palla per segnare. Il timbro lo mette ancora Pulisic, con un tocco sotto dolcissimo.

Ecco quindi le pagelle della difesa rossonera in Milan-Frosinone >>>

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