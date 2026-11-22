Cronaca e analisi della ripresa di Milan-Frosinone a 'San Siro': dopo il 2-1 dell'intervallo, i rossoneri dilagano con Ardon Jashari, Alphadjo Cisse e Christian Pulisic
Milan-Frosinone 5-1: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
È terminata da pochi minuti Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano: risultato finale, 5-1 per il Milan con l'autogol di Gabriele Calvani (4') e le reti di Gonçalo Ramos (19'), Ardon Jashari (48'), Alphadjo Cisse (60') e Christian Pulisic (68'). Utile solo per le statistiche il gol ospite di Patrizio Masini (25'). Vediamo, ora, come sono andati i secondi 45' di gioco tra i rossoneri di Rúben Amorim e i gialloblu di Massimiliano Alvini.
Milan-Frosinone, l'ingresso decisivo di Jashari e lo stop di Gonçalo RamosNell'intervallo, sul punteggio di 2-1 per i padroni di casa, le due squadre cambiano subito: nel Milan, fuori Davide Bartesaghi e dentro Ardon Jashari; nel Frosinone, esce Giorgio Cittadini ed entra in campo Wisdom Amey.
La prima palla-gol è del Milan, con Diego Moreira che, al 47', lanciato in profondità, conclude debolmente tra le braccia di Lorenzo Palmisani. Alla seconda occasione, però, il Milan segna subito il terzo gol.
Pallone a campanile per Gonçalo Ramos, che vince il contrasto aereo con Ilario Monterisi e cede la sfera dietro ad Adrien Rabiot: filtrante in profondità del francese per il neo-entrato Jashari che, al termine di una corsa sulla sinistra, entra in area e fredda Palmisani sul primo palo con una staffilata precisa e potente.
Il Frosinone, però, è vivo e, al 50', sull'iniziativa ispirata da Giorgi Kvernadze e rifinita da Giacomo Calò, che va al cross, per poco Anthony Oyono non trova la deviazione vincente sotto misura. Il Milan è anche sfortunato e perde Gonçalo Ramos al 51' per infortunio: al suo posto dentro Alphadjo Cisse.
Il poker convalidato dal V.A.R. e la manita firmata PulisicFarès Ghedjemis, al 59', lanciato da Romano Schmid crea più di qualche grattacapo alla difesa rossonera, ma non a Mike Maignan: il portiere francese, infatti, para a terra la conclusione debole e centrale dell'esterno offensivo dei ciociari. Pericolo scampato e, sul capovolgimento di fronte, il Diavolo cala il poker: Jashari passa a Moreira che corre verso la porta difesa da Palmisani; il portoghese cede la sfera a Cisse, il quale, a tu per tu con il portiere ospite, infila la porta per il quarto gol rossonero. Rete convalidata dal V.A.R. dopo l'iniziale annullamento della stessa.
Milan-Frosinone 5-1 al 90': testa all'Europa League contro l'OlympiacosNel finale di gara i ritmi di gioco, inevitabilmente, calano, il Milan amministra la partita e conclude il suo impegno settimanale in campionato con una grande vittoria. Milan-Frosinone 5-1 al 90': dopo un primo tempo concluso in vantaggio ma sofferto, un po', in fase difensiva, il Diavolo ha spinto il piede sull'acceleratore nella ripresa, devastando gli ospiti con tre gol in venti minuti e chiudendo anzitempo la contesa. Ora testa a giovedì ed alla partita di Europa League di Atene, al Pireo, contro il temibile Olympiacos.
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