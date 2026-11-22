È terminata da pochi minuti Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano: risultato finale, 5-1 per il Milan con l'autogol di Gabriele Calvani (4') e le reti di Gonçalo Ramos (19'), Ardon Jashari (48'), Alphadjo Cisse (60') e Christian Pulisic (68'). Utile solo per le statistiche il gol ospite di Patrizio Masini (25'). Vediamo, ora, come sono andati i secondi 45' di gioco tra i rossoneri di Rúben Amorim e i gialloblu di Massimiliano Alvini.

Milan-Frosinone, l'ingresso decisivo di Jashari e lo stop di Gonçalo Ramos

Nell'intervallo, sul punteggio di 2-1 per i padroni di casa, le due squadre cambiano subito: nel, fuorie dentro; nel, esceed entra in campo

La prima palla-gol è del Milan, con Diego Moreira che, al 47', lanciato in profondità, conclude debolmente tra le braccia di Lorenzo Palmisani. Alla seconda occasione, però, il Milan segna subito il terzo gol.

Pallone a campanile per Gonçalo Ramos, che vince il contrasto aereo con Ilario Monterisi e cede la sfera dietro ad Adrien Rabiot: filtrante in profondità del francese per il neo-entrato Jashari che, al termine di una corsa sulla sinistra, entra in area e fredda Palmisani sul primo palo con una staffilata precisa e potente.

Il Frosinone, però, è vivo e, al 50', sull'iniziativa ispirata da Giorgi Kvernadze e rifinita da Giacomo Calò, che va al cross, per poco Anthony Oyono non trova la deviazione vincente sotto misura. Il Milan è anche sfortunato e perde Gonçalo Ramos al 51' per infortunio: al suo posto dentro Alphadjo Cisse.

Il poker convalidato dal V.A.R. e la manita firmata Pulisic

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Milan-Frosinone 5-1 al 90': testa all'Europa League contro l'Olympiacos

, al 59', lanciato dacrea più di qualche grattacapo alla difesa rossonera, ma non a: il portiere francese, infatti, para a terra la conclusione debole e centrale dell'esterno offensivo dei ciociari. Pericolo scampato e, sul capovolgimento di fronte, il Diavolo cala il poker:passa ache corre verso la porta difesa da Palmisani; il portoghese cede la sfera a, il quale, a tu per tu con il portiere ospite, infila la porta per il quarto gol rossonero.dopo l'iniziale annullamento della stessa.Il Milan non si ferma più, e, al 68', rifila la manita in faccia al Frosinone conlanciato in campo aperto: lo statunitense è più veloce di tutti e supera Palmisani con un dolce scavetto accolto dagli applausi del pubblico di 'San Siro'. Ritorna in campo anche, che era assente dal derby: il difensore serbo entra, al 71', per un buon. Il Diavolo, ora, si diverte: la cavalcata di Rabiot, al 75', sembra il preludio ad un altro gol, ma Moreira sbaglia il tiro in porta sul suggerimento del francese, tirando centralmente e tra le braccia di Palmisani.Nel finale di gara i ritmi di gioco, inevitabilmente, calano, il Milan amministra la partita e conclude il suo impegno settimanale in campionato con una grande vittoria.: dopo un primo tempo concluso in vantaggio ma sofferto, un po', in fase difensiva, il Diavolo ha spinto il piede sull'acceleratore nella ripresa, devastando gli ospiti con tre gol in venti minuti e chiudendo anzitempo la contesa. Ora testa a giovedì ed alla partita didi Atene, al Pireo, contro il temibile