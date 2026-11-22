Neanche il tempo di godersi il gol del 3-1 del suo Milan che è stato costretto a fare i conti con un imprevisto abbastanza negativo. Proprio nell'azione che ha portato alla rete di Ardon Jashari, Goncalo Ramos ha accusato un problema fisico che ha attirato l'attenzione di tutto il mondo rossonero.

Milan, problema per Ramos

Una situazione che ha spintoad optare per la sostituzione del centravanti. L'allenatore portoghese ha preferito non correre rischi, decidendo di far rientrare in panchina il numero 9 rossonero inserendo al suo posto, autore del 4 gol del diavolo.

Una scelta dettata dalla volontà di evitare che un fastidio potesse trasformarsi in qualcosa di molto più serio. Da sottolineare, inoltre, come lo stesso Ramos non volesse lasciare il terreno di gioco: l'attaccante avrebbe voluto continuare a giocare, ma l'allenatore ha preferito optare per la sostituzione.

Al momento non ci sono ulteriori notizie legate al suo problema ma, nelle prossime ore, saranno effettuai diversi controlli per capire meglio l'entità del fastidio accusato.