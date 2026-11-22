In occasione di Milan-Frosinone, in programma domenica 22 novembre alle ore 18:00, Fondazione Milan è stata protagonista a San Siro nel ruolo di Match Charity Partner, portando al pubblico rossonero quelle che sono le storie dei ragazzi coinvolti nei suoi progetti dedicati totalmente all'inclusione.

Milan-Frosinone, serata speciale

La serata visto la partecipazione dei beneficiari diun progetto rivolto a degli atleti con disabilità, degli studenti coinvolti in Sport for Change, percorso dedicato all'educazione e all'inclusione, e degli atleti diclub appartenenti alla divisione Calcio Paralimpico della FIGC.

Durante il pre-partita, alcuni dei partecipanti hanno avuto l'opportunità di vivere dei momenti speciali a bordocampo assieme a Massimo Ambrosini, Daniele Massaro e Matteo Gabbia. Il difensore rossonero, che recentemente ha fatto visita al progetto Calcio Seduto, ha incontrato nuovamente alcuni ragazzi, con alcuni beneficiari che hanno preso parte alla foto ufficiale con la squadra rossonera.

L'omaggio a Baresi

Tra i momenti più significativi della serata c'è stato anche un tributo dedicato aper celebrare il suo legame cone il sostegno offerto durante il passare degli anni. All'omaggio hanno preso parte anche i dipendenti del club e

Fondata nel 2003, Fondazione Milan ha portato avanti da oltre vent'anni il proprio impegno utilizzando lo sport come strumento di cambiamento. I numeri, infatti, raccontano un percorso molto positivo: oltre 200.000 giovani raggiunti, 270 progetti realizzati in Italia e in altri 25 paesi con ben 13 milioni di euro investiti.

Un impegno che può essere sostenuto anche da tutti i tifosi rossoneri attraverso donazioni e aste delle maglie indossate dai calciatori, contribuendo così a dare continuità ai progetti.

Le parole di Gabbia e Ambrosini

"Ho vissuto sulla mia pelle come il calcio possa cambiare la vita, e so che può farlo in tanti modi diversi. Per alcuni apre una carriera, per altri è un modo per sentirsi parte di un gruppo o superare le difficoltà. Incontrare i ragazzi di Calcio Seduto mi ha permesso di toccarlo con mano ancora una volta. Sono felice che domenica anche tutto San Siro possa conoscere le loro storie e scoprire come il calcio possa fare la differenza, anche fuori dal campo"

A raccontare l'iniziativa è statoche ha voluto sottolineare nuovamente quanto il calcio possa rappresentare molto più di uno sport per migliaia di giovani:

Anche Massimo Ambrosini, leggenda del Milan, ha voluto ribadire l'importanza del lavoro svolto dalla fondazione e il valore dello sport come strumento di inclusione:

“Da 23 anni Fondazione Milan trasforma la passione per il calcio in opportunità concrete per migliaia di bambini e ragazzi. Le storie dei beneficiari dei progetti ci ricordano il valore dello sport come strumento di inclusione, crescita e benessere. È questo l'impegno di Fondazione Milan: creare opportunità attraverso il calcio, affinché sempre più bambini e ragazzi possano vivere la propria passione, sentirsi parte di una squadra e costruire nuove amicizie.”