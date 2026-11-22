Il Milan guarda già al calciomercato di gennaio e tra i nomi che potrebbero animare la sessione invernale c'è quello di Endrick. L'attaccante brasiliano è seguito da tempo dai rossoneri, ma la concorrenza della Roma potrebbe complicare i piani della dirigenza milanista. A fare il punto sulle possibili operazioni è stato Orazio Accomando, intervenuto a Kiss Kiss Play Sport, dove ha raccontato anche un possibile intreccio di mercato con il Cagliari.

Endrick, Roma avanti sul Milan: "Potremmo vederlo in Italia a gennaio"

Uno dei passaggi più interessanti dell'intervento ha riguardato proprio Endrick, seguito da Roma e Milan. Secondo Accomando, il club giallorosso avrebbe iniziato a muoversi prima dei rossoneri, avviando i contatti già durante la scorsa estate. "Da quello che so, la Roma è quella che ha mosso i passi più importanti, ma già dalla scorsa estate", ha dichiarato il giornalista.

Il Milan resta comunque tra le società maggiormente interessate a Endrick, il cui entourage starebbe valutando diverse possibilità. "Ho la sensazione che potremmo vederlo in Italia a gennaio", ha aggiunto Accomando, indicando il prestito come la formula più plausibile. Un trasferimento a titolo definitivo nella sessione invernale sarebbe infatti particolarmente complesso.

Milan, l'interesse per Mendy e la possibile partenza di Camarda

In chiusura, Accomando ha riportato un'indiscrezione raccolta nella stessa mattinata. Il Milan starebbe valutando il profilo di Mendy, attualmente al Cagliari, come possibile rinforzo.

I rossoblù, invece, sarebbero interessata a Francesco Camarda e starebbe valutando la possibilità di accoglierlo in prestito già a gennaio; tutto ciò porterebbe ad un intreccio di mercato che vedrebbe il senegalese arrivare a Milano e il classe 2008 del Milan andare al Cagliari. Nei prossimi giorni seguiranno sviluppi anche se al momento non risultano accordi raggiunti tra Milan e Cagliari.

L'eventuale partenza temporanea del giovane attaccante potrebbe inoltre aprire spazio a un altro innesto nel reparto offensivo rossonero. Tra le possibilità c'è proprio quella di Endrick, il cui nome è già stato accostato al Milan in vista della sessione invernale.

Le cessioni possono sbloccare il mercato

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Le indiscrezioni raccontate da Accomando a Kiss Kiss Play Sport delineano così un mercato di gennaio nel quale le cessioni potrebbero risultare decisive quanto gli acquisti. Il Milan dovrà valutare attentamente le opportunità in entrata, ma anche le possibili partenze per liberare spazio nel reparto offensivo.Da Endrick a Camarda, passando per il possibile interesse per Mendy, sono diverse le situazioni da monitorare. Per il momento si tratta di piste e valutazioni, senza accordi definitivi, ma i prossimi sviluppi potrebbero chiarire le strategie rossonere per la sessione invernale.