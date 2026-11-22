Spazio alle dichiarazioni post-partita a 'San Siro': il Milan di Rúben Amorim, tra le mura amiche, finora aveva conquistato 12 punti sui 15 disponibili
Milan-Frosinone 5-1: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Frosinone, le parole di Rabiot
"Il nostro problema è che dobbiamo restare concentrati per 90 minuti. Oggi abbiamo concesso un po' troppo nel finale. Siamo cresciuti come squadra e come spirito di sacrificio. Ramos aveva un po' male alla coscia, ho chiesto io ad Amorim di farlo riposare un po'".
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