L'imminente annuncio di Markus Krösche come nuovo Head of Football del Milan e il direttore sportivo che lo affiancherà: le ultime novità da Matteo Moretto
Cardinale da Milanello: "Pronto per il mercato di gennaio, stiamo lavorando molto"
Il Milan prepara l'annuncio di Markus Krösche come nuovo Head of Football: un altro passo nell'opera di rivoluzione societaria iniziata lo scorso 25 maggio. Al fianco del dirigente tedesco dovrebbe arrivare anche un direttore sportivo, ma qui c'è ancora qualche dettaglio da limare per arrivare ad un accordo. A fornire le ultime novità sulla situazione è stato l'esperto di mercato Matteo Moretto.
Calciomercato Milan, Krösche in arrivo: le ultime da MorettoIntervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Moretto ha svelato la data in cui il Milan ha intenzione di annunciare Krösche, ma non solo. L'esperto di mercato ha spiegato che l'ex dirigente dell'Eintracht Francoforte è già attivo in vista dell'imminente finestra di mercato invernale:
"Il Milan sta preparando l'annuncio ufficiale che è atteso entro il mese di novembre. Dovrebbe essere già corso della prossima settimana, da quanto ci dicono. Negli ultimi giorni ci sono stati anche diversi incontri tra Krosche e Cardinale per pianificare quello che sarà il mercato di gennaio. Quindi Krosche in realtà è già operativo per certi aspetti".
Gli slot possibili per l'annuncio sono due:
- Prima della partita di Europa League sul campo dell'Olympiacos.
- Nei giorni che precedono la trasferta in Sardegna per affrontare il Cagliari di Pisacane.
Moretto sul nuovo direttore sportivoIl nome in pole per assumere il ruolo di direttore sportivo, secondo Moretto, è quello di Timmo Hardung, braccio destro di Krösche dai tempi dell’Eintracht:
"Bisognerà capire da qui fino a febbraio quale sarà il futuro del braccio destro di Krosche, Timo Hardung, attuale direttore sportivo uscente dell'Eintracht. Il nome di Hardung continua ad essere un nome forte, magari più da febbraio in poi".
Hardung potrebbe diventare il più giovane direttore sportivo nella storia del Milan (36 anni), scalzando il precedente record di Antonio D'Ottavio (42) . Il suo percorso nel calcio professionistico inizia nel 2015 all'Hoffenheim, dove rimane fino al 2019 rivestendo inizialmente il ruolo di Coordinatore dello Sviluppo Talenti e, successivamente, quello di Team Manager. La svolta arriva nel 2019 con il passaggio al Lipsia, dove assume l'incarico di Responsabile del settore giocatori professionisti. Proprio in questo periodo si crea il legame con Markus Krösche, arrivato in Sassonia nello stesso anno.
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