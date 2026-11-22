Tabellino Milan-Frosinone 5-1

Rientra alla grande dalla sosta Nazionali ildiche, a 'San Siro', demolisce ildiil risultato finale per i rossoneri, al termine di un match bello, elettrizzante, con continui capovolgimenti di fronte, dove il Diavolo è stato molto bravo a capitalizzare molte delle azioni da gol create. Milan subito in vantaggio () con l'(obiettivo di mercato del club di Via Aldo Rossi); poi, il raddoppio di), tornato al gol su azione in campionato dopo tre mesi pieni. I gialloblu accorciano le distanze con) e sembrano tenere bene il campo, arrivando persino a sfiorare il pareggio. Poi, però, si squagliano nella ripresa: il Diavolo va a segno tre volte, con),) e), in venti minuti, spazzando via la squadra ospite e centrando, così, l'ottava vittoria su dodici partite di campionato. Vediamo insieme, ora, dunque, ilcompleto di

MILAN-FROSINONE 5-1

Marcatori: 4' aut. Calvani (M), 19' Ramos (M), 25' Masini (F), 48' Jashari (M), 60' Cisse (M), 68' Pulisic (M)

MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Diawara (71' Pavlović), Bartesaghi (46' Jashari); Musah (71' Estupiñán), Modrić, Rabiot; Moreira, Ramos (51' Cisse), Pulisic (82' Hutchinson). A disposizione: Torriani, Pittarella, F. Terracciano, Comotto, Camarda. Allenatore: Amorim.

FROSINONE (3-4-2-1): Palmisani; Cittadini (46' Amey), Monterisi, Calvani; Oyono, Calò (76' El Azzouzi), Masini, Tchato (62' Terzić); Ghedjemis, Kvernadze (62' Bîrligea); Schmid (74' Zerbin). A disposizione: Desplanches, Pisseri, Akpoguma, Fayed, Cichella, Hasa, Bobček, Fini. Allenatore: Alvini.

Arbitro: Pairetto di Nichelino (TO).

Ammoniti: 34' Cittadini (F), 40' Calò (F), 57' Monterisi (F), 66' Oyono (F), 87' Cisse (M)

Espulsi: nessuno.

Note: nessuna.