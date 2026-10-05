La strategia di calciomercato in casa Milan è già tracciata per le prossime sessioni. Secondo quanto ricordato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il proprietario Gerry Cardinale e l'allenatore Rúben Amorim hanno intenzione di continuare a ristrutturare la rosa, ma in mezzo a tanti cambiamenti ci saranno dei punti fermi assoluti. I vertici rossoneri hanno infatti individuato in Christian Pulisic e Adrien Rabiot i pilastri insostituibili da cui ripartire, blindandoli con il rinnovo di contratto.

Calciomercato Milan: la strategia di Cardinale per i rinnovi entro Natale

L'investitura di Rúben Amorim: “Rabiot è cruciale, lo adoro”

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Le cifre del nuovo contratto di Rabiot con il Milan: scadenza 2031

Qualunque sarà la scelta del nuovo Head of Football e a prescindere dal piano di rinforzi per il mercato di gennaio, la priorità della dirigenza di via Aldo Rossi resta la questione contrattuale dello statunitense e del francese. Secondo il CorSport, si tratta di una pratica da affrontare in tempi brevissimi, idealmente entro Natale. L'obiettivo di Cardinale è quello di affacciarsi al 2027 e alla seconda parte della stagione agonistica con due certezze assolute, blindate e fuori da ogni discussione di mercato.Per quanto riguarda il rinnovo del centrocampista francese, l'investitura pubblica di Amorim è arrivata già alla fine dello scorso agosto, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia. Il tecnico portoghese si era espresso così: “Non lo conoscevo prima di arrivare qui,. Se sarà possibile,. È molto professionale, gioca nella Nazionale francese, aiuta molto i giovani in ogni allenamento. È un giocatore chiave per noi”.Attualmente l'accordo di Rabiot con il club rossonero scadrà il 30 giugno 2028, con un'opzione di prolungamento fino al 2029 a favore del Milan. La volontà di Gerry Cardinale e di, tuttavia, è quella di spingersi ben oltre, stringendo un nuovo patto duraturo fino al. Il piano della società prevede di trattenere l'ex Juventus confermando l'attuale e importante ingaggio dadi euro netti a stagione: una cifra che certifica lo status del francese all'interno dello spogliatoio.