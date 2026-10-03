Il Milan di Rúben Amorim ha concluso la sua intensa settimana di lavoro a Milanello con un test amichevole a porte chiuse contro il Padova, terminato sul risultato di 1-1. Sfruttando gli otto giorni di sosta concessi dal tecnico portoghese e una pausa per le Nazionali insolitamente lunga, il club rossonero si è focalizzato sulla tenuta dell'intensità di gioco e su sostanziali variazioni tattiche. Secondo quanto evidenziato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il test contro i veneti ha messo in luce la crescita del gioiello di Milan Futuro, il classe 2007 Lorenzo Ossola, autore della rete del vantaggio, e ha sancito un'importante svolta per quanto riguarda il modulo in vista della ripresa del campionato.

La svolta tattica di Amorim: addio difesa a tre, spazio al 4-2-3-1?

Il dato strutturale più significativo emerso sul campo di Carnago riguarda l'assetto tattico. Amorim ha infatti deciso di accantonare momentaneamente il canonico 3-4-2-1 per insistere in modo deciso sul. Questo sistema di gioco, già sperimentato a San Siro nell'ultima sfida ufficiale di campionato contro il Lecce, si candida a diventare un'alternativa concreta e continuativa. Con 15 Nazionali assenti, il tecnico ha ridisegnato i compiti individuali dei presenti, adattando alcuni big e offrendo spazio agli elementi rimasti a Milanello.

I rossoneri sono scesi in campo dal primo minuto con un undici decisamente sperimentale, caratterizzato dalla presenza di Christian Pulisic nell'inedita veste di "falso nueve":

Portiere : Pietro Terracciano

: Pietro Terracciano Difesa : Fikayo Tomori (adattato nel ruolo di terzino destro), Mario Gila, Matteo Gabbia, Sankhoun Diawara

: Fikayo Tomori (adattato nel ruolo di terzino destro), Mario Gila, Matteo Gabbia, Sankhoun Diawara Centrocampo : Ruben Loftus-Cheek, Christian Comotto

: Ruben Loftus-Cheek, Christian Comotto Trequarti : Filippo Terracciano, Yahya Idrissi-Regragui, Omari Hutchinson

: Filippo Terracciano, Yahya Idrissi-Regragui, Omari Hutchinson Attacco: Christian Pulisic

Lorenzo Ossola incanta a Milanello: un asso per il post-Saelemaekers?

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La vera nota lieta della mattinata è stata la firma sul match di. Subentrato nella ripresa insieme a Nirash Perera e Silvano Vos, il fantasista mancino classe 2007 ha sbloccato l'incontro superando il portiere avversario con un preciso fendente di sinistro, capitalizzando al meglio un geniale assist di tacco firmato da. Il pareggio definitivo del Padova, arrivato proprio allo scadere grazie a un colpo di testa di Filippo Sgarbi, non cancella l'ottimo impatto del giovane talento.Ossola rappresenta uno dei profili più puri ed emergenti di, la seconda squadra guidata dache milita nel campionato di Serie D. La sua straordinaria duttilità sulla trequarti e la naturale propensione a svariare sulle corsie esterne potrebbero presto trasformarsi in una risorsa preziosa per la Prima Squadra, in particolare per colmare il vuoto organico lasciato nel reparto avanzato dopo l'infortunio occorso ad Alexis Saelemaekers. Ora la squadra osserverà un fine settimana di riposo totale prima di riprendere le sessioni di allenamento nella giornata di lunedì.