Milan, guarda Modrić: gol e grande prestazione con la Croazia | Video

In seguito allo 0-7 subito in casa contro l'Inghilterra - passivo più pesante mai registrato dalla Croazia nella sua storia -, Luka Modric si è presentato davanti ai media nel post partita. Il centrocampista del Milan e capitano della nazionale croata ha analizzato il pesante passivo assumendosi le responsabilità del risultato.

La prestazione di Modric contro l’Inghilterra

Palloni persi: 5

5 Passaggi tentati/riusciti: 36/39 (92%)

36/39 (92%) Intercetti: 4

4 Recuperi palla: 4

Le parole di Luka Modric sulla prestazione di Rijeka

"È difficile trovare una spiegazione per una prestazione come la nostra. Non c'è stata aggressività, non c'è stato spirito di squadra. Devo dire che sono qui da 20 anni, ma è la prima volta che provo vergogna dopo una partita".

Il crollo e il valore degli avversari

"Si può perdere, non è un problema, in questo momento loro sono più forti, ma perdere in questo modo e gettare via così la reputazione che abbiamo costruito con tanta fatica in tutti questi anni, questo è inaccettabile. È la prima volta in 20 anni che sono qui che provo proprio vergogna. Sembrava che giocassimo con quattro o cinque giocatori in meno. È stata davvero una serata catastrofica".

La necessità di rimanere uniti verso la gara di Spalato

"Non dobbiamo puntare il dito gli uni contro gli altri e cercare i colpevoli, ma dobbiamo essere uniti in questo momento, come lo siamo sempre stati. Dobbiamo rialzarci, ricompattarci, restare uniti perché ci aspetta di nuovo una partita molto difficile a Spalato e dobbiamo mostrare il nostro vero volto, quello che abbiamo in questo momento. Dimostrare che dentro di noi ci sono ancora grinta e orgoglio. L'unica cosa che possiamo fare è chiedere scusa".

L’appello ai tifosi

"Spero che i tifosi a Spalato saranno al nostro fianco, che ci sosterranno, che ci trascineranno. Spero che riusciremo a ripagarli nel miglior modo possibile".

Eccointeressante della prova dicontro la nazionale inglese (dati Sofascore):Nel suo intervento, il capitano croato si è soffermato sullemostrate in campo e sull'impatto emotivo della sconfitta:Proseguendo nella disamina dell'incontro,ha distinto il valore degli avversari dalle responsabilità della propria squadra:Per superare il momento di crisi in vista del prossimo impegno,ha richiamato i compagni allaIl percorso dellaproseguirà con la sfida casalinga contro la, in programma martedì 6 ottobre alle 20:45. A chiusura del suo intervento,ha rivolto un appello al popolo croato: