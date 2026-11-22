Milan, il futuro di Camarda: il Cagliari spinge per il prestito a gennaio, ma tra la difesa di Pisacane e la concorrenza di Nzola spunta il rischio Lecce
Cardinale da Milanello: "Pronto per il mercato di gennaio, stiamo lavorando molto"
Il Milan continua a pensare anche al mercato e per Francesco Camarda si avvicina sempre di più l'ipotesi prestito a gennaio. Pretendenti all'estero e in Serie B per il classe 2008, ma occhio all'ipotesi Cagliari: come scrive "La Gazzetta dello Sport", la prima punta piace molto al direttore Accardi, con gli agenti del ragazzo e Camarda stesso che apprezzerebbero la destinazione. Un’idea potrebbe essere quella di un prestito di 18 mesi con riscatto e contro-riscatto in favore dei rossoneri. In più il Milan potrebbe bloccare il talento 2007 Mendy per circa 15 milioni di euro.
Calciomercato Milan, i dubbi sul prestito di Camarda al CagliariQuesto potrebbe essere il piano per Camarda, ma ci sarebbero comunque dei dubbi importanti. Il Diavolo avrebbe bisogno sicuramente di un'altra prima punta, visto che in rosa resterebbe il solo Ramos (Mendy sarebbe un colpo per la prossima stagione, non per gennaio). E poi dubbi sulla destinazione per Francesco Camarda: abbiamo visto la crescita recente di Pio Esposito che è sbocciato in Serie B con lo Spezia. Non tanto il contesto del campionato cadetto, ma più il tipo di squadra in cui andrebbe Camarda. Lo Spezia era un undici estremamente interessante e offensivo, con Esposito che aveva tante opportunità per trovare la porta e i gol.
Il confronto tattico con il Cagliari di Pisacane e il rischio Lecce bisCon i sardi Camarda avrebbe le stesse opportunità? Vedendo come sta andando la stagione dei rossoblù probabilmente no: la squadra di Pisacane ha iniziato bene il campionato a livello di punti, ma non è una formazione offensiva, punta più sulla difesa e non a caso ha segnato solo 10 gol in 12 partite di campionato. In più il Cagliari ha una prima punta fisica ed esperta come Nzola in rosa che per una formazione in lotta per non retrocedere di solito non perde minutaggio, perché lotta spalle alla porta e fa salire la squadra. I dubbi che per Camarda possa essere un "Lecce" bis ci sono: forse servirebbe una squadra più offensiva e con più sicurezze di titolarità per Camarda. Ricordiamo che il talento classe 2008 non ha trovato molto spazio la scorsa stagione con i giallorossi con pochissime occasioni da rete create da una squadra che ha lottato fino all'ultimo per salvarsi.
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