Il Milan continua a pensare anche al mercato e per Francesco Camarda si avvicina sempre di più l'ipotesi prestito a gennaio. Pretendenti all'estero e in Serie B per il classe 2008, ma occhio all'ipotesi Cagliari: come scrive "La Gazzetta dello Sport", la prima punta piace molto al direttore Accardi, con gli agenti del ragazzo e Camarda stesso che apprezzerebbero la destinazione. Un’idea potrebbe essere quella di un prestito di 18 mesi con riscatto e contro-riscatto in favore dei rossoneri. In più il Milan potrebbe bloccare il talento 2007 Mendy per circa 15 milioni di euro.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Calciomercato Milan, i dubbi sul prestito di Camarda al Cagliari

Il confronto tattico con il Cagliari di Pisacane e il rischio Lecce bis

Questo potrebbe essere il piano per Camarda, ma ci sarebbero comunque dei dubbi importanti. Il Diavolo avrebbe bisogno sicuramente di un'altra prima punta, visto che in rosa resterebbe il solo(Mendy sarebbe un colpo per la prossima stagione, non per gennaio). E poi dubbi sulla destinazione per Francesco Camarda: abbiamo visto la crescita recente diche è sbocciato in Serie B con lo. Non tanto il contesto del campionato cadetto, ma più il tipo di squadra in cui andrebbe Camarda. Lo Spezia era un undici estremamente interessante e offensivo, con Esposito che aveva tante opportunità per trovare la porta e i gol.Con i sardi Camarda avrebbe le stesse opportunità? Vedendo come sta andando la stagione dei rossoblù probabilmente no: la squadra diha iniziato bene il campionato a livello di punti, ma non è una formazione offensiva, punta più sulla difesa e non a caso ha segnatodi campionato. In più il Cagliari ha una prima punta fisica ed esperta comein rosa che per una formazione in lotta per non retrocedere di solito non perde minutaggio, perché lotta spalle alla porta e fa salire la squadra. I dubbi che per Camarda possa essere unci sono: forse servirebbe una squadra più offensiva e con più sicurezze di titolarità per Camarda. Ricordiamo che il talento classe 2008 non ha trovato molto spazio la scorsa stagione con i giallorossi con pochissime occasioni da rete create da una squadra che ha lottato fino all'ultimo per salvarsi.