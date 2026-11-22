È quasi tutto pronto per Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027, in programma questa sera dalle ore 18:00. I due allenatori, Rúben Amorim e Massimiliano Alvini, devono ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Ballottaggi aperti, da una parte e dall'altra, per una sfida delicata per il cammino delle due squadre. Di seguito l'analisi della sfida, le probabili formazioni e tutte le indicazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming.

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Le scelte di Rúben Amorim e Massimiliano Alvini

Rúben Amorim dovrebbe proporre ancora il 4-4-1-1: tra i pali torna Maignan, mentre la retroguardia sarà composta da Gila, De Winter, Diawara e Bartesaghi. In mezzo al campo largo a Modrić e Musah, con Moreira e Pulisic sugli esterni. Alle spalle di Ramos dovrebbe agire Rabiot.

MILAN (4-4-1-1) la probabile formazione: Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Moreira, Musah, Modrić, Pulisic; Rabiot; Gonçalo Ramos. All. Rúben Amorim.

QUI FROSINONE

Massimiliano Alvini risponde con il solito 4-2-3-1. I pericoli principali sono i tre sottopunta: Ghedjemis, Schmid e Kvernadze, che proveranno a complicare i piani del Milan. Out per squalifica il difensore Gabriele Bracaglia e per infortunio bomber Antonio Raimondo.

FROSINONE (4-2-3-1) la probabile formazione: Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Tchato; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bîrligea. All. Massimiliano Alvini.

Infortunati e squalificati

Chukwueze, Tomori, Gabbia, Loftus-Cheek, Saelemaekers, P. Terracciano

Frosinone: Grillitsch, Raimondo (infortunati); Bracaglia (squalificato).

L'arbitro di Milan-Frosinone

Arbitro: Luca Pairetto (Sez. Nichelino);

Luca Pairetto (Sez. Nichelino); Assistenti: Domenico Palermo e Paolo Laudato;

Domenico Palermo e Paolo Laudato; IV Uomo: Daniele Chiffi;

Daniele Chiffi; V.A.R.: Ivano Pezzuto;

Ivano Pezzuto; A.V.A.R.: Alessandro Prontera.

Dove vedere Milan-Frosinone in diretta tv e streaming

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso nota la sestina ufficiale che dirigerà la sfida di domenica pomeriggio tra i rossoneri died i giallazzurri diLa partita tra, valida per la 12ª giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta tv e streaming su, che detiene i diritti di tutte e 10 le gare di ogni turno del campionato 2026-2027. La sfida tra i rossoneri di Rúben Amorim e i gialloblù di Massimiliano Alvini sarà inoltre disponibile su, al canale 251, e in streaming su