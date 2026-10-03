La giornata del Milan passa inevitabilmente dal 'Festival dello Sport di Trento', dove i rossoneri sono stati protagonisti tra giocatori e vecchie glorie. Sul palco dell'evento organizzato dal comune di Trento e dalla 'Gazzetta dello Sport' sono saliti Mario Gila, Zvonimir Boban e Alexandre Pato. Nel frattempo, anche Ruben Amorim è tornato a parlare dopo una settimana lontano dai riflettori, lanciando alcuni indizi tattici interessanti e chiarendo alcuni dubbi.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Milan, Boban attacca Cardinale

"Ci siamo adattati al non avere ambizione. Allora questo non è il Milan. Se l'ambizione del Milan è solo quella di andare in Champions League, allora non abbiamo capito nulla. Nulla ha più senso. Vale per noi come per la Juventus o per l'Inter".

Il primo a salire sul palco è statoche non ha perso l'occasione perIl dirigente croato, ex calciatore e dirigente rossonero, si è espresso così sul momento del Milan:

Leggi qui l'intervista integrale a Boban.

Pato cuore rossonero

"Endrick? Credo che debba cambiare, perché è dura per lui giocare a Madrid. So che Cardinale stava provando a portarlo al Milan, ne abbiamo parlato, poi alla fine non si è fatto di nulla. A gennaio? Questo non lo so".

Terminata l'intervista a Boban, è stata la volta diL'ex attaccante brasiliano si è prestato ad un lunga chiacchierata, in cui ha ricordato il suo periodo al Milan, analizzato la rosa attuale e svelato anche un

Leggi qui l'intervista integrale ad Alexandre Pato.

Milan, le parole di Gila

"In estate c'erano diverse squadre, ma ho scelto il Milan. Quando ti chiama una squadra con queste squadra e questi titoli è difficile dire di no. Altre squadre vivono un momento migliorare, ma aiutare il Milan a tornare a vincere non puoi trovarlo da altre parti. Mi ha cercato anche l'Inter? Si".

Alle 18:00, i riflettori del Teatro Sociale di Trento si sono accesi suL'intervista al difensore spagnolo, durata quasi un'ora, ha offerto diversi spunti interessanti: dall'impatto con il mondoagli infortuni, passando per il clima che si respira all'interno dello spogliatoio rossonero:

Leggi qui l'intervista integrale a Gila.

Il manifesto tattico di Amorim

"Sto cercando di gestirlo nel modo migliore per la squadra. Modric? È impossibile che un giocatore di quell’età giochi sempre a quell’intensità. L’unica cosa che posso dire è che Luka si allena come un ragazzino, con una voglia e un entusiasmo che fanno piacere a tutti. Ama il calcio, ama stare sul campo e questo è fondamentale per noi. Camarda? Non faccio differenze tra i giocatori, non importa l'età o il minutaggio".

C'è anche un'intervista molto importante che non arriva dal palco del 'Festival dello Sport di Trento'. Ai microfoni di 'Sky Sport Insider',ha illustrato la propria filosofia di gioco e spiegato come si immagina il suo. Chiariti anche i dubbi sulla gestione di

Leggi qui l'intervista integrale a Ruben Amorim.