Le ultime dall'esperto di mercato Matteo Moretto su Owen Emeka: chi è, quanto costa e la missione degli scout del Milan a Granada
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Il nome accostato con maggiore insistenza al Milan durante la sosta nazionali è quello di Owen Emeka, esterno offensivo spagnolo classe 2009 di proprietà del Granada. A confermare l'indiscrezione lanciata dalla 'Gazzetta dello Sport' è stato il noto esperto di mercato Matteo Moretto, che ha aggiunto dettagli sulla clausola rescissoria del giocatore e sulla concorrenza internazionale.
Emeka, chi è e come giocaEmeka è un'ala mancina di nazionalità spagnola ma di origini nigeriane. Nel 4-3-3 del Granada, il ragazzo viene impiegato stabilmente come esterno destro a piede invertito. Abile nell'uno contro uno, predilige convergere verso il centro del campo per calciare in porta o imbucare i compagni con il sinistro. In stagione, il bottino del classe 2009 è di un gol in 6 presenze.
Calciomercato Milan, Moretto su EmekaIn un post pubblicato sul proprio account X, Moretto ha confermato l'interesse del Milan per Emeka. Oltre ai rossoneri, ci sono altre società di alto livello interessate al giocatore, svela l'esperto di mercato:
"Prima del rinnovo, il Real Madrid si era interessato all'attaccante. In queste settimane, Owen Emeka è entrato nel mirino di altri grandi club come Milan, Arsenal, Bayer Leverkusen e Newcastle. Resta da vedere se nei prossimi mesi possano arrivare offerte ufficiali per lui".
La clausola rescissoriaSvelata anche la clausola rescissoria presente nel contratto firmato da Emeka con il Granada lo scorso 29 aprile:
"Nel contratto che lega Owen Emeka al Granada fino al 2029 figura una clausola rescissoria di 15 milioni di euro".
Una cifra accessibile per un calciatore dall'indiscusso talento. Proprio a causa del prezzo contenuto, però, l'occasione sta facendo gola a diversi club europei. Per arrivare ad Emeka, il Milan dovrà muoversi per tempo e anticipare la concorrenza, magari con un'offerta ufficiale già nella finestra di gennaio. Per ora restano normali valutazioni di mercato, ma la pista che porta all'esterno spagnolo andrà monitorata attentamente nei prossimi mesi.
Il retroscena sul blitz in SpagnaCome anticipato dalla 'Gazzetta dello Sport', lo scorso 12 settembre due scout del Milan sono volati in Spagna per seguire dal vivo Granada-Albacete. Il giocatore sul taccuino degli osservatori rossoneri era quello del centrocampista box to box classe 2007 Dylan Rodriguez, che però è rimasto in panchina. Ormai presenti alla partita, gli osservatori rossoneri sono stati affascinati da Emeka, che ha trovato la via del gol diventando il più giovane marcatore nella storia dei 'Nazaries'.
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