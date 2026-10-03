Il nome accostato con maggiore insistenza al Milan durante la sosta nazionali è quello di Owen Emeka, esterno offensivo spagnolo classe 2009 di proprietà del Granada. A confermare l'indiscrezione lanciata dalla 'Gazzetta dello Sport' è stato il noto esperto di mercato Matteo Moretto, che ha aggiunto dettagli sulla clausola rescissoria del giocatore e sulla concorrenza internazionale.

Emeka, chi è e come gioca

Calciomercato Milan, Moretto su Emeka

"Prima del rinnovo, il Real Madrid si era interessato all'attaccante. In queste settimane, Owen Emeka è entrato nel mirino di altri grandi club come Milan, Arsenal, Bayer Leverkusen e Newcastle. Resta da vedere se nei prossimi mesi possano arrivare offerte ufficiali per lui".

La clausola rescissoria

"Nel contratto che lega Owen Emeka al Granada fino al 2029 figura una clausola rescissoria di 15 milioni di euro".

è un'ala mancina di nazionalità spagnola ma di origini nigeriane. Nel 4-3-3 del Granada, il ragazzo viene impiegato stabilmente comeAbile nell'uno contro uno, predilige convergere verso il centro del campo per calciare in porta o imbucare i compagni con il sinistro. In stagione, il bottino del classe 2009 è diIn un post pubblicato sul proprio account X,ha confermato l'interesse delper. Oltre ai rossoneri, ci sono altre società di alto livello interessate al giocatore, svela l'esperto di mercato:Svelata anche lapresente nel contratto firmato dacon il Granada lo scorso 29 aprile:

Una cifra accessibile per un calciatore dall'indiscusso talento. Proprio a causa del prezzo contenuto, però, l'occasione sta facendo gola a diversi club europei. Per arrivare ad Emeka, il Milan dovrà muoversi per tempo e anticipare la concorrenza, magari con un'offerta ufficiale già nella finestra di gennaio. Per ora restano normali valutazioni di mercato, ma la pista che porta all'esterno spagnolo andrà monitorata attentamente nei prossimi mesi.

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