Intervista all'esterno inglese del Milan Omari Hutchinson: le richieste tattiche di Ruben Amorim, l'Europa League e le differenze con la Premier
Hutchinson, messaggio al Milan: "Restare qui è il mio sogno. Europa League? Dobbiamo spingere" | Video PM
Al Milan Store San Babila di Galleria San Carlo (MI) presenti Koni De Winter e Omari Hutchinson per incontrare dal vivo i tifosi del Milan. Ecco le parole dell'inglese (dall'inviato per PianetaMilan Stefano Bressi).
Hutchinson sul ruolo, Amorim e la rincorsa in Europa LeagueSull'inizio di stagione al Milan:
"Sta andando davvero bene. Credo di star facendo molto bene e l’allenatore è contento di me. Sto giocando molte più partite e sto trovando il mio spazio. Voglio ancora impegnarmi per conquistare un posto da titolare, ma tutti stanno facendo bene. Adesso, per quanto riguarda le partite, dobbiamo cominciare a vincere di più".
Fino a questo momento ha giocato praticamente solo come esterno di destra:
"A me piace giocare ovunque, ma idealmente preferisco la fascia destra, da esterno offensivo. In ogni caso, ovunque mi schieri l’allenatore, cerco di adattarmi, fare il mio lavoro e segnare".
Interessante anche sapere cosa gli chiede Amorim:
"Mi spiega quali sono le sue idee tattiche. Sa quello che posso fare con il pallone tra i piedi e mi dice semplicemente di creare occasioni e dare il massimo".
Il Milan ha iniziato male la stagione in Europa League con solo tre punti conquistati in quattro partite:
"È difficile, perché ci sono state partite in cui stavamo giocando bene e poi abbiamo commesso degli errori banali. Penso però che da adesso dobbiamo continuare a spingere in Europa League. Abbiamo la rosa per farlo. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto e cercare di vincere ogni partita, rimanendo nelle posizioni più alte".
Il sogno riscatto al Milan, i tifosi e San SiroSulla passione dei tifosi del Milan:
"Direi che la cosa che mi ha colpito maggiormente è quanto tutti siano appassionati a questo club. Quando entri allo stadio, vedi che tutti sono sempre dalla tua parte, soprattutto i tifosi. È davvero incredibile, perché non avevo mai vissuto un’esperienza del genere prima d’ora. Posso soltanto apprezzarlo".
Il Milan è una squadra che ha tanto potenziale:
"Abbiamo i giocatori, abbiamo una buona rosa e ci sono chiaramente dei piccoli dettagli che ancora ci mancano, penso però che stiamo lavorando per migliorarli. L’allenatore e i membri dello staff ci stanno aiutando a crescere. Quando tutti i meccanismi funzioneranno alla perfezione, penso che faremo bene".
Hutchinson è arrivato in prestito con diritto di riscatto, il suo futuro in rossonero non è ovviamente scontato, ma il giocatore vorrebbe restare:
"È il mio sogno. Voglio fare bene in questa stagione e spero di ottenere un contratto qui. Mi vedo a giocare qui ancora per un po’ di tempo".
Sull’emozione di giocare a San Siro:
"È pazzesco. Vedi tutti quei tifosi, anche quelli avversari. È qualcosa che ti dà una carica incredibile. Vuoi giocare bene per i tifosi, creare momenti speciali e festeggiare davanti a tutti".
Il confronto tra Serie A e Premier LeagueSulle differenze tra Serie A e Premier League:
"Penso che entrambi i campionati siano difficili. Quando le squadre affrontano il Milan, vogliono sempre giocare molto bene e mostrare tutte le loro qualità. Per questo ogni partita è complicata. Direi che, dal punto di vista tattico, la Serie A è più difensiva, mentre in Premier League forse trovi un po’ più di spazio, anche se penso che il livello qualitativo sia leggermente più alto. Finora la Serie A è stata davvero difficile per me. Non credo comunque che ci sia una grande differenza tra i due campionati: il divario è piuttosto ridotto e la qualità è buona".
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