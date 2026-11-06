L'esterno rossonero: "Non credo che abbiamo dimostrato quella fame di arrivare sulla palla, di incidere sotto porta"
Amorim duro in conferenza stampa dopo Milan-Ferencvaros 0-2: "Abbiamo fallito" | Video PM
Omari Hutchinson, attaccante del Milan, ha parlato a "CBS Sports Golazo" dopo la sconfitta per 2-0 dei rossoneri contro il Ferencváros in Europa League:
"Penso che abbiamo avuto un inizio molto lento. Credo che mentalmente fossimo preparati: ci avevano mostrato tutte le tattiche, cosa avremmo dovuto fare e come iniziare. Credo che ultimamente stessimo avendo parecchi avvii a rilento, e anche se nel secondo tempo siamo scesi in campo con un atteggiamento un po' più positivo, oggi semplicemente non è bastato. Non credo che abbiamo dimostrato quella fame di arrivare sulla palla, di incidere sotto porta. Quindi sì, è stato tutto molto, molto lento".
L'atto d'accusa alle riserve e il confronto con il derbyPoi un passaggio molto importante e da sottolineare:
"Penso solo che dobbiamo giocare come abbiamo fatto contro l'Inter. Potevi sentire l'energia nello spogliatoio, si percepiva che volevamo vincere. Penso che oggi non abbiamo mostrato molta umiltà. Non abbiamo voluto... insomma, tanti di noi che non giochiamo non abbiamo mostrato la fame per iniziare la partita e penso che questo non sia stato sufficiente. Credo che domenica dovremo partire forte ed essere davvero bravi con la palla".
Scarica la nuova app Pianeta Milan
Il futuro in Europa e il riscatto immediato in campionatoL'inglese resta positivo sull'andamento dell'Europa League:
"Penso che i giochi non siano chiusi finché non siamo fuori, quindi dobbiamo solo continuare a concentrarci. Sì, dobbiamo solo migliorare. Abbiamo un buon gruppo, lo staff ci aiuta sempre, ci mostra quello che dobbiamo fare. E ora credo che tocchi a noi. Penso che oggi abbiamo deluso tutti e abbiamo un'altra partita domenica, dobbiamo concentrarci su quella e scendere in campo con forza".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Editoriali e Analisi
Milan, un fastidio chiamato Europa League: flop inaccettabile, ma non facciamone un dramma
Editoriali e Analisi
Incubo Europa League: top 8 speranze al lumicino. I punti che servono per la qualificazione del Milan
Infortuni
Genoa-Milan, probabile formazione: rientrano tutti i big? Resta il forte dubbio Pavlović
Editoriali e Analisi
Grinta del derby sparita: Milan cosa vuoi fare in Europa League? Rabiot sbaglia tutto: esempio chiaro
Editoriali e Analisi
Milan, i numeri della discordia: a Camarda bastano venti minuti per fare più di Ramos in novanta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti