Omari Hutchinson, attaccante del Milan, ha parlato a "CBS Sports Golazo" dopo la sconfitta per 2-0 dei rossoneri contro il Ferencváros in Europa League:

"Penso che abbiamo avuto un inizio molto lento. Credo che mentalmente fossimo preparati: ci avevano mostrato tutte le tattiche, cosa avremmo dovuto fare e come iniziare. Credo che ultimamente stessimo avendo parecchi avvii a rilento, e anche se nel secondo tempo siamo scesi in campo con un atteggiamento un po' più positivo, oggi semplicemente non è bastato. Non credo che abbiamo dimostrato quella fame di arrivare sulla palla, di incidere sotto porta. Quindi sì, è stato tutto molto, molto lento".

L'atto d'accusa alle riserve e il confronto con il derby

"Penso solo che dobbiamo giocare come abbiamo fatto contro l'Inter. Potevi sentire l'energia nello spogliatoio, si percepiva che volevamo vincere. Penso che oggi non abbiamo mostrato molta umiltà. Non abbiamo voluto... insomma, tanti di noi che non giochiamo non abbiamo mostrato la fame per iniziare la partita e penso che questo non sia stato sufficiente. Credo che domenica dovremo partire forte ed essere davvero bravi con la palla".

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Il futuro in Europa e il riscatto immediato in campionato

"Penso che i giochi non siano chiusi finché non siamo fuori, quindi dobbiamo solo continuare a concentrarci. Sì, dobbiamo solo migliorare. Abbiamo un buon gruppo, lo staff ci aiuta sempre, ci mostra quello che dobbiamo fare. E ora credo che tocchi a noi. Penso che oggi abbiamo deluso tutti e abbiamo un'altra partita domenica, dobbiamo concentrarci su quella e scendere in campo con forza".

Poi un passaggio molto importante e da sottolineare:Il passaggio sulla "fame" e sui giocatori che hanno avuto pochi minuti fino a questo momento è molto importante: Hutchinson ha voluto sottolineare una mentalità e un atteggiamento non adatti, partendo in primis dalla sua prestazione.L'inglese resta positivo sull'andamento dell'Europa League: