Amorim: "Dobbiamo chiedere scusa". Hutchinson: "È mancata la fame". Bartesaghi: "Brutta batosta"

Milan-Ferencváros 0-2, un'altra sconfitta per i rossoneri in Europa League: solo tre punti in quattro partite per la squadra di Amorim che ha giocato una partita brutta, senza voglia e cattiveria. Ne è consapevole lo stesso allenatore rossonero che ha parlato così ai canali ufficiali del Milan:

"Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi per la nostra prestazione perché non puoi controllare il risultato, ma la prestazione dipende da noi e dev'essere migliore. Il primo tempo è difficile da spiegare. Nel secondo tempo la gara stava cambiando, ma abbiamo concesso gol ed è andata come contro il Bologna. Ci siamo fatti male da soli. Dobbiamo essere migliori sotto tutti gli aspetti del gioco".

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Le reazioni dello spogliatoio: parlano Hutchinson e Bartesaghi

"Sono d'accordo con l'allenatore, l'altra sera (il derby) è andata molto bene, ma dobbiamo restare umili e scendere in campo con la voglia di vincere, specialmente chi gioca meno. Dobbiamo sfruttare le occasioni, oggi non ci siamo riusciti. Un primo tempo a ritmi bassi, non è stata una bella serata. Partiamo spesso piano e Amorim ne ha parlato, dobbiamo cambiare. Siamo un bel gruppo, lo staff ci dà tutte le indicazioni tattiche. Siamo il Milan e dobbiamo partire subito forte e avere più fame. Non è andata bene".

Spazio anche alle parole di, forse il meno negativo di una serata pessima per il Milan:

Chiudiamo con Davide Bartesaghi. Anche il difensore del Milan è pienamente consapevole della prestazione gravemente insufficiente della squadra:

"Abbiamo rovinato tutto quello che era stato fatto di bello, dovevamo archiviare subito il derby, ma siamo entrati in campo con l'atteggiamento sbagliato. È stata una brutta batosta, ma dobbiamo pensare alla prossima partita. Tutto è partito dall'atteggiamento del primo tempo, non eravamo noi e siamo entrati in campo male. Nel secondo tempo abbiamo fatto di più, ma era normale. Riguarderemo e analizzeremo gli errori".