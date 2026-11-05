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LA PARTITA

Milan-Ferencváros 0-2, commento e analisi della partita

Se qualcuno ha problemi di sonno, stasera al posto del classico video ASMR è consigliata la visione del primo tempo del Milan, perché davvero rimanere svegli è stato complicatissimo. Non che ci si aspettasse qualcosa di diverso, sinceramente. Dopo la vittoria nel Derby, vista anche la formazione, un atteggiamento molle era la cosa più scontata. Contro c'è un Ferencvaros che gioca la partita della vita e ha almeno tre palle gol per passare in vantaggio. Per fortuna dei rossoneri, però, il livello non è altissimo e Torriani è bravo e attento. La prima frazione finisce 0-0 e il Milan fa un solo tiro, altissimo, al 39'.

Nella ripresa Amorim tira fuori l'artiglieria pesante, ma le cose vanno anche peggio. Torriani che fino a quel momento era stato il salvatore del Milan regala palla al Ferencvaros che passa in vantaggio. La reazione, anche stavolta, non c'è. Palle gol vere, nessuna. Anzi, dopo un po' arriva anche il secondo gol degli ospiti. A rianimare un po' la partita arriva un cartellino rosso per gli ospiti a 15 minuti dalla fine.

Ecco quindi le pagelle della difesa rossonera in Milan-Ferencváros >>>

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