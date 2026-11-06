Milan-Ferencváros 0-2, le pagelle di Gazzetta: "Jashari deludente, De Winter svagato". Bilancio disastroso

Ruben Amorim bocciato, si salva Hutchinson. Tutti i voti a confronto della sfida con il Ferencváros tra la Gazzetta e PianetaMilan
Milan-Ferencváros 0-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
LA PARTITA
Il Diavolo non riesce a trovare continuità: il Milan perde 0-2 a San Siro contro il Ferencváros giocando un primo tempo senza scuse e subendo la terza sconfitta in quattro partite di Europa League. Ma che partita ha visto 'La Gazzetta dello Sport'? Lo si può capire andando ad analizzare le loro pagelle. Le abbiamo confrontate con le nostre per capire se abbiamo letto, anche tatticamente, la stessa gara. Scopriamolo insieme nelle prossime schede.
Il tabellino sintetico del match
Marcatori: Joseph (F) 52', 66'.
Il Top per la Gazzetta: Omari Hutchinson.
Il Flop per la Gazzetta: Koni De Winter.
Siete d'accordo? Ditecelo nei commenti. Più avanti tutti i voti.
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