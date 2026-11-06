Milan-Ferencváros 0-2, le pagelle di Gazzetta: "Jashari deludente, De Winter svagato". Bilancio disastroso

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LA PARTITA

Il Diavolo non riesce a trovare continuità: il Milan perde 0-2 a San Siro contro il Ferencváros giocando un primo tempo senza scuse e subendo la terza sconfitta in quattro partite di Europa League. Ma che partita ha visto 'La Gazzetta dello Sport'? Lo si può capire andando ad analizzare le loro pagelle. Le abbiamo confrontate con le nostre per capire se abbiamo letto, anche tatticamente, la stessa gara. Scopriamolo insieme nelle prossime schede.

Il tabellino sintetico del match

Marcatori: Joseph (F) 52', 66'.

Il Top per la Gazzetta: Omari Hutchinson.

Il Flop per la Gazzetta: Koni De Winter.

Siete d'accordo? Ditecelo nei commenti. Più avanti tutti i voti.

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